Szeroka kadra reprezentacji Polski bez legionistów

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa powołał szeroką kadrę zawodników na październikowe zgrupowanie drużyny narodowej oraz mecze eliminacji mistrzostw świata 2022 z San Marino (09.10.2021, godz. 20:45, PGE Narodowy, Warszawa) i Albanią (12.10.2021, godz. 20:45, Tirana). W spotkaniu z San Marino oficjalnie z biało-czerwonymi barwami pożegna się Łukasz Fabiański, który zakończył reprezentacyjną karierę. Ostateczna kadra na październikowe mecze zostanie ogłoszona w poniedziałek, 27.09.2021. Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina, Włochy), Łukasz Fabiański (West Ham United FC, Anglia), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy) Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona FC, Włochy), Kamil Glik (Benevento Calcio, Włochy), Robert Gumny (FC Augsburg, Niemcy), Michał Helik (Barnsley FC, Anglia), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Tymoteusz Puchacz (1.FC Union Berlin, Niemcy), Arkadiusz Reca (Spezia Calcio, Włochy), Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa, Rosja) Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Kamil Jóźwiak (Derby County FC, Anglia), Mateusz Klich (Leeds United FC, Anglia), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar, Rosja), Karol Linetty (Torino FC, Włochy), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC, Anglia), Przemysław Płacheta (Norwich City FC, Anglia), Damian Szymański (AEK (Ateny), Grecja), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy) Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution, USA), Robert Lewandowski (FC Bayern München, Niemcy), Krzysztof Piątek (Hertha BSC Berlin, Niemcy), Karol Świderski (PAOK, Grecja)

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mateusz z Gór - 47 minut temu, *.orange.pl No trudno, nie ma żadnego w kadrze, ale za to są przynajmniej byli Legioniści, jak np. Robert Lewandowski. odpowiedz

Arek - 57 minut temu, *.tpnet.pl Ciekaw jestem, co musi zrobić Szymański, żeby ten go powołał. Prawie co mecz jakaś asysta, albo bramka i nic. Za to połamany Piątek czy Gumny w tej kadrze mają miejsce. odpowiedz

Kubaa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A sebek Szymański? Wczoraj kolejna asysta.. odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kadra reprezentacji Polski, w której nie ma zawodników Mistrza Polski. Ba, nie ma nawet zawodników grających w polskich klubach. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.inetia.pl Będą wypoczęci na mecze pucharowe odpowiedz

e e e e - 2 godziny temu, *.chello.pl @(L): i na ekstraklase.. z san marino i albania dadza rad bez naszych odpowiedz

(= - 2 godziny temu, *.chello.pl 9 z lecha poznan... odpowiedz

??????????? - 1 godzinę temu, *.chello.pl @(=: a jeszcze bielik wyleczy się to będzie 10 a i Kamiński może być za jaki czas to nawet 11!!!!! Minus bramkarze i wychodzi ze absolwenci lecha to połowa kadry!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.