Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Kurka wodna chyba gorzej już nie można było. Przy Jakubiku Frankowski to wzór sędziowania. Leżymy i kwiczymy. Kulesza chce nas wyeliminować z pucharu na samym początku żeby jaga go zdobyła na koniec. odpowiedz

SS-20 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pawełek: Zmień lekarza bo ten cię oszukuje. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Pawełek: gorzej to jest z Tobą. I to coraz gorzej. I odnoszę wrażenie, że lepiej już może nie być. odpowiedz

Kibic L - 30 minut temu, *.t-mobile.pl @Arek: Jakubik jest z Sdl a tam wiadomo, że za Legią. W sumie nawet on był kilkanaście razy na żylecie odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.