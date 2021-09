14 264 kibiców stawiło się w niedzielę na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3, by wspierać swoją drużynę w walce o ligowe punkty. Fani przez cały mecz prowadzili doping, a antybohaterem trybun został napastnik klubu z Łęcznej. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z dopingiem

Legia - 2 godziny temu, *.plus.pl W sumie ten Śpiączka czemu się tak spiął po golu? Co on ma do L? Nie wytrzymał ciśnienia czy uraz pochodzący z pochodzenia? odpowiedz

RbL - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Legia : W czasie meczu aż sprawdziłem pochodzenie. I wiele się nie pomyliłem. Okolice wronieckiego klubiku. Nie ma innej logicznej odpowiedzi odpowiedz

