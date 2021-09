Sprzedaż pakietów na Ligę Europy tylko do wtorku

Poniedziałek, 20 września 2021 r. 17:46 Woytek

Legia Warszawa poinformowała, że sprzedaż pakietów na trzy grupowe mecze Ligi Europy potrwa do wtorku do godziny 14:59. Następnie od razu wystartuje sprzedaż biletów na pojedyncze spotkania. Pakiety można kupować w kasach stadionu lub na bilety.legia.com.



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty od 10:00 do 17:00, w niedziele od 10:00 do 16:00.



Terminy spotkań Ligi Europy przy Łazienkowskiej 3:

30.09.2021 (CZ) 18:45 Legia Warszawa - Leicester City FC

04.11.2021 (CZ) 18:45 Legia Warszawa - SSC Napoli

09.12.2021 (CZ) 18:45 Legia Warszawa - Spartak Moskwa









