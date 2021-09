Analiza

Punkty po meczu z Górnikiem Łęczna

Wtorek, 21 września 2021 r. 09:30 Kamil Dumała

Legia Warszawa wygrała na własnym boisku 3-1 z Górnikiem Łęczna i wydostała się ze strefy spadkowej Ekstraklasy. Bramki dla legionistów zdobyli Paweł Baranowski (bramka samobójcza), Ernest Muçi oraz Mahir Emreli.



1. W końcu zwycięstwo!

Po dwóch porażkach, 0-1 z Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław, legioniści - prowadzeni tym razem trenera Alessio De Petrillo - wygrali w końcu w lidze. Dzięki temu zwycięstwu wydostali się ze strefy spadkowej i plasują się na 12. miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem 9 punktów. Przed zespołem trenera Michniewicza jeszcze dwa zaległe mecze - z Zagłębiem Lubin i Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Jeśli uda się zwyciężyć w obydwu, to wtedy strata do lidera będzie wynosiła zaledwie trzy punkty. Punkty punktami, jednak sama gra nie napawa zbytnim optymizmem.



2. Szybciej...

Względem ostatnich meczów w taktyce Legii nastąpiła jedna zmiana. Trener zrezygnował z drugiego defensywnego pomocnika, a postawił na ofensywnego Ernesta Muçiego. Spoglądając na ofensywę w postaci Luquinhasa, Josué i wyżej wspomnianego Albańczyka, gdzie na wahadłach wystąpili bohater ostatniego meczu w Moskwie Lirim Kastrati i Filip Mladenović, można było mieć nadzieję, że Legia będzie grała szybko i kombinacyjnie. Niestety, rzeczywistość okazała się inna. Piłkarze z Warszawy grali wolno, statycznie i bardzo przewidywalnie. Można było odnieść wrażenie, że to właśnie zawodnicy gości starali się szybciej ruszać na boisku. Defensorzy Legii, zamiast poszukać rozegrania piłki do pomocników, szukali dłuższych piłek za linię defensywną Górnika. Na boisku tworzyły się duże przestrzenie, gdzie naprawdę była możliwość przyspieszenia akcji, pogrania z klepki. Tego jednak zabrakło. Problem ten zauważył także po meczu De Petrillo. Rzeczywiście, zagraliśmy wolniej niż zazwyczaj. Ale powtarzam, że w momencie, kiedy głowa jest zajęta czymś innym, to trudno też o większe zaangażowanie - powiedział Włoch.



3. ... i dokładniej, bez strat.

Szybkość rozegrania akcji to jedno, jednak dokładność to już inna sprawa. W meczu przeciwko Górnikowi Łęczna dokładność nie była najlepszym elementem w grze legionistów, którzy celnie podawali na poziomie 84%. Jest to wynik zbliżony pod względem procentowym z meczami przeciwko Wiśle Kraków i Śląskowi Wrocław. Martwi jednak liczba strat naszych zawodników. W meczu z Wisłą Legia odnotowała 73 straty jako zespół, natomiast przeciwko Śląskowi – 69. Z teoretycznie najsłabszym zespołem, przy całym szacunku do Górnika Łęczna, aż 79 strat. Najwięcej strat zanotował teoretycznie najlepszy na boisku Ernest Muçi, bo, aż 11, tuż za nim uplasowali się Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk oraz Mahir Emreli (7 strat).



4. Ernest Muçi

Warto poświecić reprezentantowi Albanii oddzielny akapit. Był to dla niego sprawdzian, bo w otoczeniu tak ofensywnych graczy, stworzonych do kombinacyjnej gry, jeszcze nie grał. I trzeba napisać szczerze, że z tego tercetu był zdecydowanie najlepszy. Często był pod grą, nie chował się jak w poprzednich spotkaniach, szukał swoich kolejnych trafień w barwach Legii. Raz ładnie huknął z rzutu wolnego, a później sprzed pola karnego, ale dwukrotnie bardzo dobrze interweniował Maciej Gostomski. Nie bał się wchodzić w dryblingi, uczynił to dziewięciokrotnie i tylko dwa razy były one nieudane. Należy jeszcze podkreślić świetnie rozegrany rzut wolny i bardzo dobrą akcję Muciego, któremu w końcowej fazie dobrze piłkę wystawił Mateusz Wieteska, a ten strzałem od słupka podwyższył prowadzenie Legii.



5. Debiut

W 73. minucie na boisku pojawił się Jurgen Çelhaka, który zmienił Bartosza Slisza. W ciągu około 20 minut gry pokazał się z obiecującej strony, nie bał się podejść pod piłkę i ją rozegrać. Przez cały swój krótki występ rozegrał więcej piłek niż Mahir Emreli, Lirim Kastrati czy Tomáš Pekhart. Jesteśmy ciekawi kolejnych występów tego młodego zawodnika, którego mocno chwalił jego rodak Muçi.



6. Bartosz Śpiączka

Panie Bartoszu... Naprawdę?



Kamil Dumała