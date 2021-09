Rok pracy Michniewicza w Legii

Wtorek, 21 września 2021 r. 08:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dziś mija dokładnie rok, od kiedy trenerem Legii został Czesław Michniewicz. 21 września 2020 roku na stanowisku zastąpił Aleksandara Vukovicia Obecny szkoleniowiec jest dopiero drugim od 2015 roku, któremu udało się wytrwać na stanowisku ponad 365 dni. Przed nim dokonał tego Vuković, a wcześniej Henning Berg i Jan Urban.



Dotychczas Michniewicz prowadził drużynę Legii w 48 spotkaniach i wygrał 60% z nich. Szkoleniowiec doprowadził do realizacji dwóch najważniejszych celów - zdobył mistrzostwo Polski i awansował do fazy grupowej Ligi Europy. W międzyczasie prowadzona przez niego drużyna przegrała dwukrotnie Superpuchar Polski, raz odpadła z Pucharu Polski i odpadła w eliminacjach Ligi Mistrzów.



Poniżej prezentujemy zestawienie dorobku drużyny za kadencji ostatnich szkoleniowców.



Trenerzy Legii w ostatnich latach:

(nie)osiągnięcie celu - moment, w którym zespół zdobywa trofeum/awansuje do pucharów lub odpada z rozgrywek



CELE Trener mecze zwycięstwa / remisy / porażki średnia pkt. / % zwycięstw MP PP SP grupa LM grupa LE faza pucharowa EP Michniewicz 48 29 / 11 / 8 2,04 / 60% TAK NIE NIE , NIE NIE NIE , TAK TAK Vuković 67 37 / 12 / 18 1,84 / 55% NIE , TAK NIE - NIE NIE - Sa Pinto 28 15 / 7 / 6 1,86 / 53,5% - NIE - - NIE - Klafurić 15 11 / 1 / 3 2,27 / 73% TAK TAK NIE NIE - - Jozak 27 16 / 3 / 8 1,89 / 59% - - - - - - Magiera 50 28 / 12 / 10 1,92 / 56% TAK - NIE NIE NIE TAK Hasi 18 5 / 6 / 7 1,17 / 27,7% - NIE NIE TAK - - Czerczesow 35 23 / 6 / 6 2,14 / 65,7% TAK TAK - - - - Berg 97 60 / 18 / 19 * 2,04 / 61,8% TAK , NIE -, TAK NIE, NIE NIE , - TAK , TAK TAK , -

* - wliczone wyniki z boiska w meczach z Celtikiem (2-0) i Jagiellonią (0-0)



Trenerzy Legii od momentu powstania nowego stadionu:



Trener początek pracy koniec pracy liczba dni Czesław Michniewicz 21.09.2020 - 365+ Aleksandar Vuković 2.04.2019 21.09.2020 538 Ricardo Sa Pinto 13.08.2018 1.04.2019 231 Aleksandar Vuković 1.08.2018 13.08.2018 13 Dean Klafurić 14.04.2018 1.08.2018 109 Romeo Jozak 13.09.2017 14.04.2018 213 Jacek Magiera 24.09.2016 13.09.2017 354 Aleksandar Vuković 19.09.2016 24.09.2016 6 Besnik Hasi 3.06.2016 19.09.2016 108 Stanisław Czerczesow 6.10.2015 1.06.2016 239 Henning Berg 19.12.2013 4.10.2015 654 Jan Urban 1.06.2012 19.12.2013 566 Maciej Skorża 1.06.2010 1.06.2012 731