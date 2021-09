Srebro Matyjasik na mistrzostwach Mazowsza

Patrycja Matyjasik na koniu Kalila J zdobyła srebrny medal na mistrzostwach Warszawy i Mazowsza w skokach przez przeszkody (kat. Młody Jeździec), które odbyły się w Warce (Sielanka). Matyjasik na tym samym koniu świetnie zaprezentowała się również we wcześniejszych zawodach ogólnopolskich w Sopocie, gdzie zajęła pierwsze miejsce w finale RJ 130/135 oraz w klasie C, zaś w klasie N była druga. Zuzanna Sztencel na koniu Adanero zajęła 2. miejsce w konkursie L3 podczas ZR-A Becker Sport. Sandra Wardecka na Sir Conus ZW była trzecia w konkursie L3. Zuzanna Chwalińska przeszła trudne kwalifikacje i ukończyła MP-B w kategorii Junior na klaczy Corazon 58.

