Konferencja pomeczowa

Szulczek: Zawaliliśmy mecz na własne życzenie

Środa, 22 września 2021 r. 19:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dawid Szulczek (trener Wigier): Gratuluję Legii awansu do kolejnej rundy. Przed meczem zapytałem piłkarzy, czy Legia jest w stanie nam strzelić bramkę w 60 sekund. Dostałem odpowiedź, że nie, więc powiedziałem zawodnikom, że mamy to powtórzyć to 90 razy i będziemy się na koniec cieszyć. Udało nam się to powtórzyć 40 razy, a nawet sami strzeliliśmy bramkę. Mecz zaczął się dla nas źle układać od straty piłki i bramki na 1-2. Wystąpił błąd w podaniu i przyjęciu - generalnie katastrofa. Szkoda, bo to tego momentu zaczęliśmy obiecująco drugą połowę.



Myślę, że walczyliśmy z dużym sercem. Mówiłem przed spotkaniem, że mamy dwie rzeczy, które mamy lepsze od Legii - chodziło mi o szybkość Denisa Gojko i grę głową Lewandowskiego czy Pierzchały. Legia miała ogromną jakość, choć w przypadku niektórych zawodników trener rywali będzie miał pretensje do swoich podopiecznych. Natomiast tacy graczy jak Kastarti czy Emreli... już na wczorajszym rozruchu przecieraliśmy oczy ze zdumienia, że na takiej murawie jak nasza da się tak grać. Zawaliliśmy ten mecz na własne życzenie, gdyby nie to nabicie piłki, to może byśmy przetrwali. Graliśmy z najlepszą drużyną w kraju i zaprezentowaliśmy się całkiem nieźle na jej tle. Wynik jednak idzie w świat, odpadliśmy z pucharu i musimy teraz skupić się na lidze.