Kastrati: W pucharze gra się ciężko

Środa, 22 września 2021 r. 22:59 źródło: legia.com

- W pucharze zawsze ciężko gra się z zespołem grającym na co dzień w II lidze. Takie drużyny dają z siebie wszystko i walczą na sto procent, tym bardziej, że rywalizują przeciwko Legii. Wiedzieliśmy, że będzie to trudne spotkanie. Analizowaliśmy naszego przeciwnika. Mogliśmy strzelić sześć czy siedem goli, ale trzy też są okej. Najważniejszy jest awans do kolejnej rundy. Teraz zaczynamy przygotowania do kolejnego meczu - powiedział po meczu z Wigrami Suwałki strzelec jednego z goli, Lirim Kastrati.



- Ciężko gra się z takimi zespołami, które przez większość czasu głównie skupiają się na obronie. W takich sytuacjach ciężko nie ma miejsca do zagrania odpowiedniego podania. Mieliśmy swoje szanse, ale ostatecznie strzeliliśmy trzy gole. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy ten mecz.



- Pierwszy raz strzeliłem takiego gola, ale to nie ma znaczenia. Jestem szczęśliwy, bo pomogłem drużynie.



- Czasami jak wstaję rano, to czuję, że jestem po prostu szczęśliwy i dumny z bycia częścią tej drużyny. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Ludzie mnie otaczający są bardzo mili i przyjaźni. Atmosfera jest naprawdę świetna, a to mnie naprawdę cieszy.