Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Wigrami

Czwartek, 23 września 2021 r. 21:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zdecydowanie najwyższą notę za środowy mecz w Suwałkach przyznaliście Lirimowi Kastratiemu. Występ legionisty oceniliście na 4,8 w skali 1-6. Dobre noty uzyskali także Mahir Emreli i Kacper Kostorz. Najniższa ocena trafiła do Cezarego Miszty - 2,8.







W sumie oceniało 377 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,4.



Kastrati 4,8

Emreli 4,1

Kostorz 3,9

Skibicki 3,7

Muci 3,5

Celhaka 3,3

Charatin 3,3

Rafael Lopes 3,3

Rose 3,2

Abu Hanna 3,2

Yuri Ribeiro 3,1

Skwierczyński 3,1

Kisiel 3,1

Josue 3,1

Hołownia 3,0

Miszta 2,8