Legijne akcenty na wystawie Warszawskie Graffiti 1999-2010

W minioną środę w Galerii Koloru w samym centrum Warszawy swoją premierę miała wystawa "Warszawskie Graffiti 1999-2010". Wśród przygotowanych fotografii Michała Wyszyńskiego, możemy znaleźć legijne graffiti, wykonane w tych właśnie latach. Z łezką w oku można zobaczyć na zdjęciach stary sklepik Bosmana, który swego czasu znany był z pewnością wszystkim kibicom naszego klubu. Większości graffiti, ze 100 prac pokazanych na fotografiach, dzisiaj próżno szukać, a zostały upamiętnione właśnie dzięki fotografii - w tym przypadku analogowej. Wspomniana wystawa potrwa do końca września. Zdjęcia można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 19:00 w Galerii Koloru przy ulicy Marszałkowskiej 140. fot. Michał Wyszyński

