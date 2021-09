W rozgrywanym awansem meczu 13. kolejki I ligi siatkarze Legii Warszawa przegrali 0-3 z MKS-em Będzin. Wyniki poszczególnych setów: 17-25, 20-25, 20-25. Było to pierwsze spotkanie Legii w 1. lidze po awansie, który wywalczyła w ubiegłym sezonie. Kolejny mecz legioniści rozegrają 2 października na wyjeździe, a ich przeciwnikiem będzie Norwid Częstochowa. I liga: Legia Warszawa 0-3 MKS Będzin Sety: 17-25, 20-25, 20-25 Legia: Mariusz Godlewski, 1. Patryk Akala, 2. Kamil Leliwa, 3. Karol Rawiak, 4. Maciej Stępień, 5. Arkadiusz Żakieta, 6. Tomasz Obuchowicz, 7. Kacper Bobrowski, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 11. Bartosz Gomułka, 14. Jakub Abramowicz, 15. Bartosz Stępień, 18. Bartosz Tomczak (L) MKS Będzin: 1. Svetoslav Stankov, 2. Michał Makowski, 3. Wiktor Musiał, 6. Artur Ratajczak, 8. Gracjan Bożek, 9. Maciej Ptaszyński, 10. Bartosz Gawryszewski, 13. Łukasz Swodczyk, 14. Mateusz Kańczok, 17. Brandon Koppers, 18. Kacper Gonciarz, 20. Dominik Teklak (L), 22. Michał Prokopiuk, 25. Jakub Rohnka, 59. Kajetan Marek (L), 66. Jakub Kaliszuk

