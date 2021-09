III liga: Legia II Warszawa 0-2 Unia Skierniewice

W meczu 10. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała z Unią Skierniewice 0-2. Do przerwy legioniści remisowali bezbramkowo. Kolejne spotkanie Legia rozegra na wyjeździe 2 października, a jej przeciwnikiem będzie Polonia. W 6. minucie po strzale z rzutu wolnego piłkę na poprzeczkę sparował Maciej Kikolski. W odpowiedzi groźnie uderzał Arkadiusz Ciach, ale piłkę odbił bramkarz Unii. Później oba zespoły miały swoje sytuacje, ale to Unia zdobyła bramki. Obie padły po przerwie, a zdobył je Piotr Kłąb. Mecz oglądał trener Czesław Michniewicz i kilku piłkarzy pierwszej drużyny. III liga: Legia II Warszawa 0-2 (0-0) Unia Skierniewice 59' 0-1 Piotr Kłąb 66' 0-2 Piotr Kłąb Legia II: 1. Maciej Kikolski – 3. Inaki Astiz, 18. Karol Noiszewski, 16. Patryk Konik (67' 26. Jehor Macenko) – 17. Nikodem Niski (60' 7. Dawid Dzięgielwski), 6. Jakub Kisiel, 4. Bartłomiej Ciepiela (74' 8. Patryk Pierzak), 11. Tomasz Nawotka – 20. Szymon Włodarczyk (60' 21. Kacper Skwierczyński), 9. Arkadiusz Ciach (67' 24. Wiktor Kamiński), 2. Kacper Kostorz żółte kartki: Konik - Wilanowski

Zealley - 3 minuty temu, *.chello.pl dobrze zaczynamy weekend odpowiedz

Jaaa - 7 minut temu, *.centertel.pl Cyrk na kółkach. Rozwiązać to w cholerę! odpowiedz

RMFC - 10 minut temu, *.orange.pl Rozgonić to towarzystwo! Nic nie grają tylko lansują się na mieście bo kasa z kontaktu jest więc po co się męczyć! Byłaby wyższa liga to połowa nie dałaby rady tam grać a tak to kasa się zgadza i jest dobrze odpowiedz

