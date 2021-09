Legia Warszawa 84-86 Spójnia Stargard

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

p10 - 8 minut temu, *.tpnet.pl Ja pier ... Wróciliśmy z - 10 pkt na zero w 4 kwarcie. I w ostatniej akcji taka lipa w obronie. Nawet na 0.4 s byla szansa na rzut, ale chyba Cowells sie nie zorientował podaniem od Koszarka. Wtopa na całego - ale mecz pod kontrolą Spójni . Niestety...



Trójki nam nie wpadały - akcje na graczy wysokich nie było. Punkty wymęczone. Spójna nas w obronie przycisnela i nie dalismy rady z ich obrony. A Spójnia za to miała łatwe rzuty i trafiała punkty, czy nawet trójki z beznadziejnych pozycji. A właściwie to E. Neal sam nas rozłozył.



Z takim podejściem będzie ciężko o playoffy w tym sezonie. Więcej zaangażowania i zespołowej gry bez pośpiechu. I akcji na graczy wysokich na łatwe punkty spod kosza jak nie wpadają trójki. odpowiedz

grzesiek - 55 minut temu, *.centertel.pl Rakhmana stać na dużo wiecej oczek. Kurła w takim składzie to na prawde duzy wstyd przegrywac odpowiedz

Zealley - 1 godzinę temu, *.chello.pl dzisiaj same porażki



koszykówka, rezerwy, Liga Juniorów U19 odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przykro to pisać. Ale straszny obciach odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.