9. kolejka Ekstraklasy. Niespodzianka w Białymstoku

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

filand - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl Dla kogo niespodzianka? Chyba dla Moderatora,który kradnie cudze komentarze.. odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 9 godzin temu, *.com.pl Dzisiaj amica dostaje bęcki od Jagieloni,potwierdzone info ,można obstawiać a co do Legi to jestem spokojny o wynik,fajna ekipa się u nas robi ,dawno nie widziałem u nas takiego pozytywnego klimatu wśród piłkarzy a to już połowa sukcesu odpowiedz

Kamień - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wolska dla Wolaków : Najpierw naucz się pisać po Polsku, bo aż oczy bolą odpowiedz

Gclw - 6 sekund temu, *.play-internet.pl @Kamień: drwisz z kolegi po szalu, a sam błędy robisz... odpowiedz

Felek - 11 godzin temu, *.netfala.pl Liczy się tylko wygrana Legii. Nieważny styl, ale muszą być 3 punkty. odpowiedz

Elquatro - 11 godzin temu, *.chello.pl @Felek: coś w tym jest odpowiedz

TVP - 12 godzin temu, *.chello.pl Nie napisaliście przy meczu Legia Raków ze będzie transmisja na tvp!!!!!!! odpowiedz

:o) - 11 godzin temu, *.chello.pl @TVP: Tego nikt nie ogląda... odpowiedz

B - 5 minut temu, *.master.pl @:o): A TVN nie transmituje ??? Oni tylko mieszają odpowiedz

Leśny Dziadek - 7 sekund temu, *.centertel.pl @TVP: TVP Sport odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.