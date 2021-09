9. kolejka Ekstraklasy. Pierwsza wygrana Termaliki

Trwają mecze 9. kolejki Ekstraklasy. W sobotni wieczór po bardzo emocjonującym meczu Legia Warszawa przegrała z Rakowem Częstochowa 2-3. W piątek liderujący w tabeli Lech doznał pierwszej porażki w sezonie - w Białymstoku lepsza okazała się Jagiellonia. Niedziela stała pod znakiem pierwszej wygranej Termaliki po powrocie do ekstraklasy. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu, Wisła Kraków uległa Pogoni. Kolejkę zakończy potyczka Piasta z Cracovią. 9. kolejka: Górnik Łęczna 0-4 Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok 1-0 Lech Poznań Stal Mielec 1-0 Radomiak Radom Warta Poznań 0-2 Zagłębie Lubin Legia Warszawa 2-3 Raków Częstochowa Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3-1 Górnik Zabrze Śląsk Wrocław 3-1 Wisła Płock Wisła Kraków 0-1 Pogoń Szczecin Poniedziałek 27.09. godz. 18:00 Piast Gliwice - Cracovia (C+ Sport) 1 2.12 X 3.40 2 3.80 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Rambo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Do Redakcji.



Droga Redakcjo czy moglibyście wyciągnąć statystyki ile rzutów karnych od początku zeszłego sezonu było podyktowanych przeciwko Legii, a ile dla nas? Z podziałem liga/wszystkie rozgrywki. Myślę, że różnica to jakiś ewenement na skalę światową, wièc to mógłby być ciekawy artykùł. W lidze z reguły jesteśmy drużyną dominującą, więc to my powinniśmy mieć więcej rzutów karnych. Byłbym wdzięczny. Pozdrawiam. odpowiedz

Oj niedobrze - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Niedobrze , Śląsk wygrał . Wisła Płock jest jednak cienka , myślałem że wywiozą remis z Wrocławia , a oni słabo . No to doszło do grupowej ucieczki ... Z Lechią trzy punkty być powinny - nie ma innej obcji . odpowiedz

April - 15 godzin temu, *.plus.pl No fakt, Miszta jest slabiutki, a Legia zawsze bramkarzy miała na wysokim poziomie odpowiedz

Hmm - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @April: Może się weźmie w garść i będzie dobrze grał ? Znane są takie przypadki w historii : najpierw ktoś słabo zaczynał , a potem tak zaczął trenować że stał się bardzo dobry . Jemu chyba trochę psychika nie zafunkcjonowała , zabrakło mu pewności siebie . No , zobaczymy . Nie powinno się skreślać chłopaka , bo najlepsi też czasem się ''spalali''na początku . Niech weźmie się w garść i trenuje , ma szansę się rozwinąć bo ma możliwości . odpowiedz

Piotr Niedek - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdzie te czasy że goście przyjeżdżali na Ł3 i srali ze strachu w majty przed wysoką porażką? To była kiedyś twierdza nie do zdobycia. Już nikt się Legii nie boi nawet amatorzy z Suwałk. Teraz to każdy będzie nas dymał, wszyscy już widzą słabości Legii. Michniewicz out i to natychmiast! odpowiedz

Robert - 22 godziny temu, *.chello.pl Miszta to jest okregówka ,przestraszony jak panienka taki bez jaj .Tobiasz siedzi a ręcznik na bramce odpowiedz

Luk1916 - 23 godziny temu, *.tpnet.pl Miszta kolejny mecz zaje...l dzisiaj 2 bramki jego za słaby na legie Tobiasz jest lepszy odpowiedz

Memek19 - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @Luk1916 : a Ty jeszcze nie nauczyłeś się że Legia piszę się z Wielkiej litery odpowiedz

Wolfik - 25.09.2021 / 18:12, *.mm.pl Trochę nie na temat, ale pozwolę sobie napisac. Dziś zmarł wieloletni piłkarz bytomskich Szombierek Zenon Lissek (58 lat). Z racji zamieszkania często dane mi było ogladac Go w akcji. Kojarzycie Koledzy tego piłkarza? Moim zdaniem jeden z lepszych rozgrywajacych przełomu lat 80/90. Młodo odszedł... odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Wolfik: Akurat Lisska nie kojarzę. Za to z Szombierek pamiętam, śp. Stanisława Grzywaczewskiego, piłkarza o bajecznej technice. Szkoda ich obu... odpowiedz

Zbieracz kartonow - 25.09.2021 / 16:21, *.plus.pl Jaka to niespodzianka? To było do przewidzenia przecież Amica zawsze była i jest nadal himeryczna drużyna zawsze w czołówce i nic więcej a Lech to gra w 2 lidze we Wronkach na stadionie Amiki. odpowiedz

Się. A - 25.09.2021 / 15:50, *.18.56 Widzę że każdy no może prawie każdy jara się amicami czy jak im tam to jest strona LEGII a nie jakichś ziemniakow odpowiedz

Ślifka f kompot - 25.09.2021 / 16:22, *.plus.pl @Się. A: dokładnie nie robić reklamy kuchenkom :) odpowiedz

dejne3 - 25.09.2021 / 07:16, *.vectranet.pl Ajuz takie ochy i achy niekoronowany majster z Wronek,poległ w dniu wczorajszym ,a tak już pieli z zachwytu co to za drużyna, w Wołominie przypomnienia nie ma takiego tworu Lech ,gra na licencji Amiki którą odkupił ,kiedy ci zawieszali działalność,Lech grał w 1 lidze odpowiedz

K(L)AKIER - 25.09.2021 / 09:05, *.inetia.pl @dejne3 : prawda to prawda odpowiedz

Rytm - 25.09.2021 / 09:21, *.centertel.pl @dejne3 : jak co roku pompują balonik. odpowiedz

Gość - 25.09.2021 / 07:15, *.plus.pl Jaka niespodzianka.

To było doprzewidzenia.

Amica(Lech) nie będzie z każdym wygrywać. odpowiedz

Tommybielany - 25.09.2021 / 12:20, *.tpnet.pl @Gość: Wystarczy ze w Poznaniu trochę presji się pojawi,napompują ich media i zaraz gen przegrywów się aktywuje:) odpowiedz

Zwolennik sprowadzania szrotu - 25.09.2021 / 16:25, *.plus.pl @Tommybielany: szkoda że ich tyłu gra w naszej kadrze narodowej bo ten gen przegrywow się chyba tam też się przenosi. odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 25.09.2021 / 01:03, *.cyfrowypolsat.pl Nie podniecajcie się tą Jagiellonią, gdyż od lat dzielą się punktami z Lechem tak samo jak obie ekipy to robią z Cracovią, Białystok jeszcze się dzieli ze Śląskiem i Lechią, pralnia pieniędzy odpowiedz

Wojtek86 - 25.09.2021 / 00:41, *.chello.pl Czyżby zabrakło węgla do rozpędzonej lokomotywy :D odpowiedz

Wolfik - 25.09.2021 / 00:39, *.mm.pl Imaz do spółki z Salomonem uratowali rzyć Mamrotowi. Pewnie nie na długo, ale dla nas dobrze. Mecz z Rakowem - bądź co bądź w tym sezonie również wysoko mierzącym, trzeba po prostu wygrac by myślec realnie o obronie MP. odpowiedz

Gienek - 25.09.2021 / 00:11, *.play-internet.pl Łach zaliczył pierwsze baty. W Posraniu ból dooopy. odpowiedz

Said - 22 godziny temu, *.iol.ie @Gienek: 0:1 to są baty według Ciebie :)

odpowiedz

xvc - 25.09.2021 / 00:09, *.mm.pl wygląda na to że Raków liderem wkrótce... odpowiedz

Gienek - 25.09.2021 / 00:26, *.play-internet.pl @xvc: Liderem czego? Gry w bierki? odpowiedz

(L) eon - 25.09.2021 / 00:09, *.inetia.pl Jak mówił Pawlak, mniej więcej - a taki był ładny ! Amerykański!

A łach poległ , bo był pyrowski i nieopatrznie przejechał do tego linię Bugu :)

Wjechał w strefę , albo był blisko no i mleko się wylało.

Początek marszu w dół tabeli. odpowiedz

Jaro - 24.09.2021 / 23:09, *.autocom.pl A tak ładnie grali szkoda... odpowiedz

ludek - 24.09.2021 / 23:03, *.com.pl I co?tak jak pisałem że Leszek dostanie zadyszki jak co roku,teraz jeszcze 2 razy w dupsko i amikorz jest w środku tabeli,tam gdzie jego miejsce odpowiedz

Hiszpan - 24.09.2021 / 22:56, *.telnaptelecom.pl Wronki dziś w żałobie. odpowiedz

filand - 24.09.2021 / 22:35, *.t-mobile.pl Dla kogo niespodzianka? Chyba dla Moderatora,który kradnie cudze komentarze.. odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 24.09.2021 / 13:00, *.com.pl Dzisiaj amica dostaje bęcki od Jagieloni,potwierdzone info ,można obstawiać a co do Legi to jestem spokojny o wynik,fajna ekipa się u nas robi ,dawno nie widziałem u nas takiego pozytywnego klimatu wśród piłkarzy a to już połowa sukcesu odpowiedz

Kamień - 24.09.2021 / 17:56, *.chello.pl @Wolska dla Wolaków : Najpierw naucz się pisać po Polsku, bo aż oczy bolą odpowiedz

Gclw - 24.09.2021 / 22:38, *.play-internet.pl @Kamień: drwisz z kolegi po szalu, a sam błędy robisz... odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 24.09.2021 / 22:50, *.com.pl @Kamień:walić błędy,jestem wczorajszy i dzisiejszy, chciałem tylko żebyście sobie zarobili u buka,mam nadzieje że ktoś mnie posłuchał i postawił na jagę bo ja ładny hajs przytuliłem ,pozdrawiam odpowiedz

Kamień - 25.09.2021 / 06:59, *.chello.pl @Gclw: nie drwię. Nigdy nie byłem humanistą, ale po prostu wk... mnie jak kibic Legii nie potrafi dopisać drugiej literki "i" odpowiedz

Felek - 24.09.2021 / 11:15, *.netfala.pl Liczy się tylko wygrana Legii. Nieważny styl, ale muszą być 3 punkty. odpowiedz

Elquatro - 24.09.2021 / 11:38, *.chello.pl @Felek: coś w tym jest odpowiedz

TVP - 24.09.2021 / 10:26, *.chello.pl Nie napisaliście przy meczu Legia Raków ze będzie transmisja na tvp!!!!!!! odpowiedz

:o) - 24.09.2021 / 10:46, *.chello.pl @TVP: Tego nikt nie ogląda... odpowiedz

B - 24.09.2021 / 22:33, *.master.pl @:o): A TVN nie transmituje ??? Oni tylko mieszają odpowiedz

Leśny Dziadek - 24.09.2021 / 22:38, *.centertel.pl @TVP: TVP Sport odpowiedz

zp - 25.09.2021 / 04:07, *.chello.pl @Wolfik: być Bolesławem bezcenne. A nie nauczyli ze, prawda leży zawsze po środku ? Nie będę pozdrawiał myślących, bo komentarz sam ich pozdrawia ale Tobie zalecam tą gimnastykę intelektualną ;) odpowiedz

Adam - 25.09.2021 / 09:43, *.play-internet.pl @zp: To jakieś nowe kretyńskie określenie w stylu 'lewaka' i 'prawiczka'? odpowiedz

