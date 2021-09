Darmowy bilet od karneciarza na mecz z Rakowem!

Kibice posiadający karnet na sezon 2021/22 mogą bezpłatnie nabyć bilet na mecz z Rakowem dla jednej osoby na tę samą trybunę, na którą sami mają abonament. Zachęcamy do zakupu biletów w systemie, aby frekwencja na sobotnim meczu była jak najwyższa! Przypomnijmy, że kibice z Częstochowy do Warszawy przyjadą pociągiem specjalnym. Jak można skorzystać ze wspomnianej promocji, o której klub jak dotąd nie poinformował? Po zalogowaniu do systemu biletowego na swoje konto, należy wybrać "Kup bilet na Raków" , następnie wybrać miejsce na trybunie, na którą mamy karnet oraz podać dane osoby, dla której kupujemy bilet (np. PESEL). Po przejściu do "Koszyka" należy wybrać "Użyj voucher" , a następnie "Użyj kodu rabatowego" (Zniżka -100% Żyleta) i dokończyć transakcję. Promocja dotyczy wszystkich kibiców, nie tylko tych, którzy nie byli na stadionie przy Łazienkowskiej 3 w ostatnich kilku latach. Mecz Legia - Raków rozegrany zostanie w najbliższą sobotę, 25 września o godzinie 20:00. Wszyscy na Legię!

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mat - 31 minut temu, *.com.pl Nie działa, jak klikam "Użyj voucher" wyskakuje Voucher o takim numerze nie istnieje odpowiedz

Wariat - 19 minut temu, *.chello.pl @Mat: musisz zadzwonić do tego gościa co niżej napisał numer, to ten karneciarz który udostępnia... odpowiedz

Pw - 59 minut temu, *.play-internet.pl A czy osoba, której kupię bilet musi mieć kartę kibica? odpowiedz

Prawda - 17 minut temu, *.chello.pl @Pw: Musi to na Rusi, w Polsce jak kto chce odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.. do kiedy jest możliwość przypisania vouchera? odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl dobre to, coraz lepszy ten nasz klub, LEGIA to POTĘGA ! odpowiedz

Maciek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Udostępnię karnet na mecz z rakowem 502417035 odpowiedz

Saabastian - 2 godziny temu, *.chello.pl Dla mnie bomba! odpowiedz

Daniel - 3 godziny temu, *.centertel.pl A skąd redakcja o tym wie? odpowiedz

Jeleń - 2 godziny temu, *.chello.pl @Daniel: od prezesa odpowiedz

Sebastian - 3 godziny temu, *.orange.pl Działa wam ta zniżka?

Próbuję kupić dla znajomego, natomiast nie mam opcji wybrania rabatu -100% odpowiedz

Ona - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Sebastian: działa działa ja wczoraj tak 3 miejsca zrobiłam. Ważne , jeżeli macie dziecko i karnet na nie, piszcie maila do pok. Musicie tylko podać PESEL osoby na którą voucher będzie wykorzystany. Bo niestety konto dziecka nie jest podpięte pod dorosłych i nic nie widać. Przynajmniej na naszym przypadku. odpowiedz

(o: - 2 godziny temu, *.chello.pl @Sebastian: lepiej kup znajomej... odpowiedz

Brat - 3 godziny temu, *.chello.pl Zniżka jest tylko na Żylete? Jak mam karnet na trybunę Deyny to nie mogę odebrać biletu? odpowiedz

.... - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Brat: Umiesz czytać ?? Jasno jest napisane, że na tą samą trybunę co posiadasz karnet odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.