Bilety na mecze Legii w Lidze Europy

Ruszyła sprzedaż biletów na mecze fazy grupowej Ligi Europy UEFA z Leicester City, SSC Napoli i Spartakiem Moskwa. Sprzedaż biletów jest dostępna wyłącznie dla osób zaszczepionych (z wyjątkiem dzieci do 12. roku życia). Mecze Legii w LE: 30.09. godz. 18:45 Legia Warszawa - Leicester City 04.11. godz. 18:45 Legia Warszawa - SSC Napoli 09.12. godz. 18:45 Legia Warszawa - Spartak Moskwa Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00, w soboty w godz. 10:00-17:00, w niedziele w godz. 10:00-16:00. W dniu meczu kasy będą od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.

eee - 13 minut temu, *.chello.pl Co to znaczy sprzedaż dla zaszczepionych? PESEL już nie wystarczy? Może jeszcze wyniki badania kału i moczu trzeba dostarczyć? A może wstęp tylko dla tych co przyjęli witaminę C? Ha ha, żenada w co bawi się nasz klub! Może kudłaty niech oznajmi kibicom jakie medykamenty przyjmuje?! Co w ogóle obchodzą kogoś czyjeś preparaty, które zażywa? Prawo do prywatności i tajemnica lekarska nie obowiązuje? odpowiedz

Stop segregacji - 42 minuty temu, *.aster.pl A niby jak klub będzie respektował to czy ktoś jest zaszczepiony podczas sprzedaży czy wpuszczania na stadion? Będzie łamana tajemnica lekarska? Przecież to sprzeczne z obowiązującym prawem o ile mi wiadomo... Dopiero co wprowadzano RODO aby jeszcze bardziej chronić dane, a tymczasem zaczyna się ograniczać sprzedaż biletów i wstęp na obiekt na podstawie coraz bardziej intymnych i poufnych danych... Kupy się to nie trzyma. odpowiedz

pytajacy - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jezeli w internecie nie ma dostepnych biletow, w takim wypadku nie da się ich nabyć? Czy jest pewna pula w kasie przy łazienkowskiej 3? odpowiedz

diss - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Sprzedaż biletów jest dostępna wyłącznie dla osób zaszczepionych?

Serio? Przeciez polowa stadionu miałabyć normalnie?

jestem rozczarowany. odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @diss: A ja myślałem, że będzie tylko 25% stadionu. Będzie niebezpiecznie blisko do innych potencjalnych zarazicieli. odpowiedz

sksksk - 2 godziny temu, *.inetia.pl @diss: Skoro nie wiesz jak to działa w praktyce to faktycznie lepiej nie przychodź, bo to oznacza że ostatni raz na Ł3 byłeś chyba na meczu z borussią. :) odpowiedz

diss - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @sksksk: ale Ty bystry jesteś, geniuszu nie przyjdę po biletu w ogóle nie jestem w stanie kupić. odpowiedz

sksksk - 2 godziny temu, *.inetia.pl @diss: płakać nie będziemy odpowiedz

206 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @diss: Zgadzam się z Pawełkiem. Wolę i Ochotę mam żeby Polacy przychodzili. odpowiedz

