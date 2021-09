Młodzież: mecze wtorkowe i srodowe (akt.)

Wtorek, 21 września 2021 r. 22:29 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U16, w mocno odmłodzonym zestawieniu, po zaciętym spotkaniu pokonała 3-1 Escolę Varsovia i prowadzi w tabeli rozgrywek. Prowadzenie, w I lidze okr. U14, odzyskała także drużyna LSS U14, po zwycięstwie 7-1 w Lesznowoli. Juniorzy starsi UWKS Legii pokonali 4-2 Mazura Karczew i awansowali na 3. miejsce w Ekstralidze U19, Zespół LSS U11 stoczył ciekawy pojedynek z UKS Torpedo Mokotów, które okazało się bardzo ciekawym i wymagającym rywalem dla naszych zawodników.



Ekstraliga U19: UWKS Legia'03 4-2 (1-0) Mazur Karczew '03/4

1-0 Michał Rak (as. Kacper Cetlin)

2-0 Michał Rak (as. Mirosław Tymczyszyn)

3-0 Mikołaj Wiśniewski (as. Kacper Cetlin)

4-2 Jae Shin b.a.



UWKS Legia: Stanisław Kucharski - Maks Walter, Kacper Romanowski, Marcin Staszyc, Mirosław Tymczyszyn - Sławomir Tymczyszyn, Kacper Cetlin, Antoni Sidor [04](kpt) - Michał Rak (Maksymilian Niedźwiecki), Kacper Polak (Mikołaj Wiśniewski), Jae Shin

Trener: Łukasz Winek



Ekstraliga U16: Legia Warszawa 3-1 (0-1) Escola Varsovia 06

Gole:

0-1 6 min. Bartosz Elgat

1-1 69 min. Przemysław Mizera (rzut karny po faulu na Konradzie Krasce)

2-1 78 min. Konrad Kraska (dobitka strzału Przemysłąwa Mizery)

3-1 90+2 min. Przemysław Mizera (as. Miłosz Kaczmarek)



Strzały (celne): Legia 12 (4) - Escola 8 (4)



Legia: Michał Bobier [07] – Mikołaj Kotarba [07](69' Dawid Foks), Bartosz Dembek (Kpt), Kacper Potulski [07](75' Radosław Czerwiec [07]), Maksymilian Michałowski [07](58' Jakub Błażejczyk [07]) – Aleksander Iwańczyk [07], Jan Leszczyński [07](58' Max Pawłowski [07]), Jakub Żewłakow (46' Miłosz Kaczmarek [07]) – Alex Cetnar [07](65' Konrad Kraska [07]), Przemysław Mizera, Mateusz Gierałtowski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



I liga warszawska U14: FC Lesznowola '08 1-7 (0-1) Legia LSS U14

Gole:

0-1 22 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

0-2 42 min. Jakub Drzazga (as. Kacper Jasiński)

0-3 44 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

0-4 46 min. Kacper Jasiński (as. Maciej Suwik)

0-5 53 min. Adam Tołwiński (as. Jakub Ciesielski)

0-6 55 min. Kuba Kuciński b.a.

0-7 70 min. Adam Tołwiński as. Kacper Krajewski)

1-7 77 min.



Strzały (celne) - I połowa: FC 3(3)- LSS 14 (4).



Legia LSS: Filip Bonk - Jakub Rzępołuch, Dawid Ciborowski, Kosma Sekuła, Oskar Kurc, Adam Kulicki, Maciej Suwik, Jakub Kuciński, Lucjan Napieralski, Franciszek Skorżyński, Jakub Drzazga, Kacper Jasiński, Jakub Ciesielski, Fabian Radziński, Adam Tołwiński, Kacper Krajewski, Kacper Danis

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Liga U11: UKS Torpedo Mokotów 2011 - Legia LSS U11A



Strzały (celne): Torpedo 41 (32) - LSS 23 (15)



Legia: Mateusz Doliński, Wojciech Zawiska, Kacper Materski, Szymon Kozioł, Marcel Konieczny, Bartosz Ilków, Aleksander Dąbrowski, Aleksander Szczepankowski, Eryk Urbanowski, Alex Paćko, Filip Spociński, Patryk Staniak

Trener: Daniel Harasim, II trener: Tomasz Jakubiec