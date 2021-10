Konkurs

Warszawski Festiwal Piwa ponownie na Legii. Wygraj wejściówkę!

Wtorek, 5 października 2021 r. 14:00 Fumen, źródło: Legionisci.com

Od czwartku do soboty stadion Legii zostanie zawładnięty przez fanów dobrego piwa. Już 7 października startuje 12. edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa. Na uczestników wydarzenia przez trzy dni będzie czekać blisko 60 browarów z Polski oraz zagranicy. A to oznacza, że z blisko 450 nalewaków poleje się ponad 1000 różnych piw! Organizatorzy zadbali również o podniebienia gości zapraszając 17 foodtrucków.



Oczywiście smakowanie zróżnicowanych piw w przyjaznej atmosferze to jedno. WFP to również okazja do wzięcia udziału w warsztatach, szkoleniach, a także panelach dyskusyjnych. To kapitalna możliwość wyruszenia w podróż po tajnikach browarnictwa lub zgłębienia swojej obecnej wiedzy. Jeżeli dodamy do tego okazję do spotkania znamienitych gości ze świata rzemieślniczych browarów, to mamy nie lada gratkę dla fanów dobrego piwa. Warto dodać, że podczas 12. edycji swoje siły połączy reprezentacja brukselskiej sceny. Belgijskie Cantillon, l'Ermitage, En Stoemelings oraz Brasserie de la Senne na jednym stoisku zaoferują uczestnikom wszystko, co najlepsze.



Trzy dni imprezy potrafią zmęczyć. Dla chętnych będzie czekać strefa relaksu z planszówkami, konsolami oraz flipperami na czele. Nie zabraknie również dobrej kawy z warszawskiej palarni. Dodatkowo, organizatorzy zadbali o warstwę charytatywną promując dodatkowo akcję PsiePomaga.



Bilety

Impreza potrwa trzy dni tj. 7-9 października (czw. 16-0, pt. 12-0, sb. 12-0).

Bilety na wydarzenie będzie można nabyć w kasach stadionu Legii lub przez internet. Jednorazowa wejściówka kosztuje 15 PLN, a trzydniowy karnet 25 PLN. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Warszawskiego Festiwalu Piwa.



Na miejscu czeka na Was parking na 700 samochodów, może na niego wjechać każdy, kto ma ważny bilet na Festiwal. Wjazd Bramą nr 1 i 2.



KONKURS

Tradycyjnie mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać wejściówki na festiwal. Tym razem do rozdania 3 podwójne jednorazowe zaproszenia! Wygrywają najszybsze prawidłowe odpowiedzi.



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz. Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.





1. Pierwszą bramkę dla Legii w obecnym sezonie licząc wszystkie rozgrywki zdobył:

a) Mahir Emreli

b) Luquinhas

c) Ernest Muci



2. Który z poniższych piłkarzy Legii zdobył więcej bramek w obecnym sezonie w rozgrywkach ekstraklasy?

a) Mahir Emreli

b) Tomas Pekhart

c) obaj zdobyli tyle samo



3. Warszawski Festiwal Piwa odbył się pierwszy raz na stadionie Legii:

a) wiosną 2014 r.

b) wiosną 2015 r.

c) jesienią 2016 r.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 2 bilety

2. miejsce - 2 bilety

3. miejsce - 2 bilety



Koniec przyjmowania zgłoszeń o godzinie 22:00. Zwycięzcy otrzymają bilety na podane w komentarzach adresy mailowe.