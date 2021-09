Fani Leicester dostali 1731 biletów na mecz z Legią

Kibice Leicester otrzymali 1731 biletów na wyjazdowe spotkanie z Legią, które w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Europy rozegrane zostanie przy Łazienkowskiej w przyszły czwartek. Anglicy za wejściówki przekazane ich klubowi zapłacą po 15 funtów. Pierwszeństwo w zakupie biletów na mecz w Warszawie miały osoby z karnetami, z największą liczbą punktów w systemie lojalnościowym. W pierwszych dniach kupować bilety mogli fani mający najwięcej zaliczonych meczów "Lisów" w obecnym sezonie. Angielski klub nie organizuje wspólnego przyjazdu dla kibiców, a pośredniczy jedynie w sprzedaży biletów dla fanów Leicester. Kibice z Anglii otrzymają na razie jedynie vouchery uprawniające do odbioru biletów, które wydawane będą przyjezdnym w dniu meczu, w Warszawie. Wczoraj rano sprzedane zostały ostatnie bilety na mecz Legia - Leicester, co oznacza, że spotkanie obejrzy z trybun komplet widzów.

Mdread - 35 minut temu, *.co.uk Dojechac ich na grubo odpowiedz

Juri - 35 minut temu, *.centertel.pl Będą się skarżyć cykory? odpowiedz

