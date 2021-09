Końcówka biletów na mecze z Leicester i Napoli. Ponad 18 tys. pakietów!

Kończą się bilety na dwa pierwsze spotkania Legii w fazie grupowej Ligi Europy, które rozgrywane będą na naszym stadionie. W środę z samego rana zniknęły miejsca na mecz z Leicester City FC (30 września), a około godziny 16 w systemie nie dało się także kupić biletów na mecz z SSC Napoli, który rozegrany zostanie 4 listopada. Przed startem sprzedaży wejściówek na pojedyncze mecze ponad 18,5 tysiąca kibiców zakupiło pakiety na wszystkie trzy spotkania! To znakomity wynik. Tym, którym do tej pory nie udało się kupić biletu, pozostaje regularne obserwowanie systemu biletowego , bo pojawiają się one na niektóre sektory, można także polować na wolne miejsca wynikające z ewentualnych zwrotów. W czwartek pojawiła się pula na środowy mecz z Leicester City (ok. 750 sztuk), ale zapewne szybko znajdą się chętni. Na mecz z angielską drużyną dostępne są także wejściówki na trybunę biznesową (Silver) w cenie 1399 zł. Więcej biletów pozostało jedynie na mecz ze Spartakiem Moskwa. Ostatnie spotkanie fazy grupowej naszej drużyny rozegrane zostanie dopiero 9 grudnia o 18:45. Na ten mecz pozostało łącznie ok. 1500 biletów - na Żyletę i trybunę Deyny.

Redakcja (Legionisci.com) - 1 godzinę temu, *.legionisci.com NEWS ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY W CZWARTEK O GODZ. 12:00 odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Pojawiły się bilety na mecz z Napoli, są zwroty i odblokowali sektor 220 (za bramką). Udało mi się złapać dwa bilety obok siebie na sektorze 211. odpowiedz

Zdzicho - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Kto nie byl teraz w Moskwie na Spartaku lub chociaż w asuwałkach na pucharze ma zakaz idzwywania :) odpowiedz

Butterfly - 4 godziny temu, *.chello.pl @Zdzicho: zakaz wydziwiania? odpowiedz

Michu - 7 godzin temu, *.centertel.pl Czytac sie nie da tych bredni, powielacie tylko gadke szmatke tego mitomana...nke bylo cie na tym mwczu na tamtym to na ten tez nie przychodz bla bla bla odpowiedz

Kristof - 9 godzin temu, *.ziggo.nl Niedzielski z Morawieckim odwalą taki cyrk,ze wszystko zamka i mecze bedzie ogladac tylko stara babuszka ze slonecznikiem. odpowiedz

c u L t - 14 godzin temu, *.. Przenieść te mecze na Narodowy, była by miazga, i wszszyscy chétni by sie zmieścili, zaraz ktoś powie że Ł3 to nasz Dom, tak był teraz to wszyscy przenieśli po za Warszawe. odpowiedz

Lukas - 3 godziny temu, *.chello.pl @c u L t: stadion Legii znajduje się na Łazienkowskiej a nie na Narodowym. odpowiedz

Ł3 - 2 godziny temu, *.com.pl @c u L t: sam sobie idź na narodowy. odpowiedz

artic - 59 minut temu, *.t-mobile.pl @c u L t: jak kiedys z Milanem na 10ciolecia bylo ponoc 50tys.kibicow odpowiedz

olew - 53 minuty temu, *.vectranet.pl @artic: Legia gra na Łazienkowskiej ! narodowy to nie jest nasz stadion... gdyby z Milanem na Ł3 był mecz, pchnęlibyśmy makaronów, poza tym narodowy to syfiasty stadion. odpowiedz

c u L t - 42 minuty temu, *.02.net @olew: Legia to Stolica a

Stolica to Narodowy, oczywiście że Dom na Ł3!,ale kiedy miejsc brak moźna choć jedno spotkanie zagrać na Narodowym, 50tyś Legii!i 2.500 !gości i meksyk na trybunach! odpowiedz

kibbic - 25 minut temu, *.chello.pl @c u L t: a moze na śląskim , w koncu kibicow mamy w calej Polsce, mozna by dostawic jeszcze krzeslka biezni w okolo boiska, co wy na to? odpowiedz

Pawełek - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Jak to możliwe, że na Napoli już wszystkie bilety sprzedane? Chciałem pójść na ten mecz ale nie myślałem, że już nie będzie biletów. Może to jakiś błąd w systemie? odpowiedz

Człowiek z sektora 206 - 13 godzin temu, *.chello.pl @Pawełek: na Rakowie będziesz? odpowiedz

Pawełek - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Człowiek z sektora 206: Chyba oszalałeś. Co mnie obchodzi jakiś Raków. odpowiedz

Kibic L - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Człowiek z sektora 206:

Odpuść. to ewidentnie troll odpowiedz

Dyk - 15 godzin temu, *.vectranet.pl Redakcjo, bez przesady. Nie wiecie, że nie ma zwrotów ani przepisywania na inne osoby? Nawet gdyby wszyscy się rozchorowali i stadion byłby pusty, to i tak byłoby super, bo kasa z biletów i tak by wpłynęła. odpowiedz

emigracja (L) - 15 godzin temu, *.sky.com bracia, odkupię 2 bilety.. odpowiedz

c u L t - 13 godzin temu, *.. @emigracja (L): Hej, trzeba ogarnáć wszystkich kibicòw Legii z wysp Królewskich i razem uderzyć na Leicester , czas na to , momént dobry , ciekawe ilu by nas było wariatòw:) odpowiedz

) o: - 4 godziny temu, *.chello.pl @c u L t: milion odpowiedz

emigracja (L) - 2 godziny temu, *.sky.com @c u L t: bracie w której części uk jestes? odpowiedz

Szaman81 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl szaman81@interia.pl odpowiedz

(o: - 1 godzinę temu, *.chello.pl @c u L t: dawaj ujawnij się, może będzie nawet artykuł o tobie, zdjęcie z meczu, morrrdoooi odpowiedz

c u L t - 37 minut temu, *.02.net @(o:: Jak chcesz mnie zobaczyć musisz zobaczyć pierwszá strone przegládu sportowego z 1997 z derbòw Warszawy :) odpowiedz

c u L t - 28 minut temu, *.02.net @emigracja (L): Centrum odpowiedz

:o) - 22 minuty temu, *.chello.pl @c u L t: bede szukał ;) odpowiedz

Michał - 16 godzin temu, *.play-internet.pl Kiedy ruszyła sprzedaż biletów na pojedyncze mecze LE?? odpowiedz

dziagun - 13 godzin temu, *.multimo.pl @Michał: Sprzedaż pojedynczych biletów ruszyła we wtorek 21 września od godz. 15:00. odpowiedz

NieznanyFanatyk - 16 godzin temu, *.aster.pl Jakie zwroty, jasno w regulaminie sprzedaży biletów jest napisane że zwroty są niemożliwe.



Walić lestery napoli i januszy co wybierają mecze. Nie byłeś na Łęcznej, nie jeździsz do Płocka to goń się z meczy o takiej randze. Tam nie będzie popcornu ciasteczek . Mamy zapier**** całe 90 min.

Kogo zobaczę walę po głowie jak nie śpiewa. odpowiedz

Opoor - 16 godzin temu, *.orange.pl @NieznanyFanatyk: Koza ci meczy, nie byłeś w Irkucku też się goń i nie idź. Bądź solidarny :) odpowiedz

Surival7 - 9 godzin temu, *.mm.pl @NieznanyFanatyk: Nie każdy może iść na wszystkie mecze, ja mieszkam 4 i pół godziny od Warszawy i nie dałbym, rady jeździć co mecz, nawet finansowo było by ciężko, więc wybieram kilka fajnych meczy w roku. Nie każdy co wybiera, może co chwile być. Gdybym mieszkał w Warszawie byłbym co meczu. Nie ma co oceniać innych. odpowiedz

Kujawiak - 4 godziny temu, *.pio-net.pl @Surival7: Mam 300km do Warszawy i jeśli pasuje mi termin to jeżdżę na mecze z Górnikami Łeczna, Termalicami i innymi dziwnymi tworami, takie spotkania naprawdę mają swój klimat, spróbuj. ;) odpowiedz

Sektory 223-225 - 16 godzin temu, *.orange.pl W jaki sposób mozna kupić bilety na sektory 223-225? Na wszystkie mecze ligowe, pucharowe te sektory są wyłączone ze sprzedazy online? Dlaczego? odpowiedz

Michał - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl Odsprzedam jeden bilet z pakietu na mecz z Leicester na Żyletę. odpowiedz

:) - 17 godzin temu, *.chello.pl @Michał: za wiele? Ile krzykniesz? odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.telkab.pl @:) : 80 :) odpowiedz

pazie na razie - 17 godzin temu, *.209.78 Kibice sukcesu tzw. Januszeria wykupili bilety, Miodulski w ekstazie odpowiedz

FOREVER LEGIA - 17 godzin temu, *.play-internet.pl @pazie na razie: A co taki zdziwiony jesteś,że bilety na L.E.już wyprzedane?.Czyżbyś pomimo swojej kumatości biletu nie zdążył kupić?. odpowiedz

Xx - 18 godzin temu, *.plus.pl Gdzie w tym nowym systemie można zrobić zwrot biletu? odpowiedz

:) - 18 godzin temu, *.chello.pl @Xx: xd odpowiedz

Jjj - 17 godzin temu, *.centertel.pl @Xx: mi wiszą 100 od 2 miechow odpowiedz

DZ - 19 godzin temu, *.centertel.pl Pretensje o słabą frekwencję na meczach z "ogórkami" można mieć tylko do nieudaczników z "działu marketingu" kp/pUD7A. odpowiedz

cieciu - 19 godzin temu, *.mm.pl nie ma co jechać po kibicach sukcesu czy Januszach, tylko zachęcać aby przychodzili częściej. Na pewno jakiś % tych co przyjdą na Leicester czy Napoli zacznie chodzić regularnie. odpowiedz

L - 18 godzin temu, *.aster.pl @cieciu: to prawda, aczkolwiek klub oprocz czekania na wyniki i puchary moglby pomagac, moglby robic jakies akcje na miescie, plakatowac, zachecac, wspopracowac z grupami, a wg grup klub dal im odpowiedz, ze takich akcji na pojedyncze mecze nie bedzie. To po co ten dzial marketingu? Zeby na wrzucac po 100 glupich fotek na instagrama i tt z dopiskiem, ze ten szef, tamten kot itp albo podniecac sie w 20 postach, ze super nowe kubki do piwa na meczu beda? odpowiedz

Budek - 18 godzin temu, *.virginm.net @L: no wlasnie, na 2 telebimy w moskwie ich stac bylo,ana billboardy u nas juz nie? odpowiedz

miejscowy - 19 godzin temu, *.orange.pl Kupiłem pakiet na 3 mecze . Siadam na Żylecie i drę ryja na całe gardło. Tylko LEGIA , ukochana Legia dziś ... odpowiedz

Ręce opadają... - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl @miejscowy: chyba w Posraniu. Na Żylecie sobie możesz usiąść przed, w przerwie i po meczu. Gdybyś kiedyś był, to byś wiedział. Na swoje strony łachu odpowiedz

Pacz - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl Chciałbym, żeby nasz stadion miał zdecydowanie większą pojemność, tak żeby wszyscy chętni kibice mogli obejrzeć mecze z trybun. odpowiedz

wyjazdowicz - 19 godzin temu, *.orange.pl @Pacz: najpierw to stadion musi sie zapełniac w 100% w meczach takich jak z niecieczą łeczną wartą itd..a nie tylko z tymi najlepszymi czy mega ciekawymi w pucharach

przyjda kibice sukcesu a potem ich rok nie bedzie odpowiedz

L - 19 godzin temu, *.aster.pl @Pacz: gdzie byli ci chetni kibice na meczu z Leczna? odpowiedz

Luk - 17 godzin temu, *.vectranet.pl @L:

I gdzie będą na meczu z Termaliką, bo o bilety na #MajsterNaStulejce to się pizabijają. odpowiedz

Alan - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl Przypominam 'niezdecydowanym' ze spartak to największa kosa, wiec troche dziwi dostępność biletów na Żylete akurat na tego przeciwnika . odpowiedz

Cyniek - 19 godzin temu, *.play-internet.pl @Alan: ja na Spartaka mam niestety na dwa pierwsze mecze niemoge odpowiedz

L - 18 godzin temu, *.aster.pl @Alan: ten mecz jest za ponad 2 tygodnie i to juz nie te czasy, ze Zyleta zapelnia sie najszybciej. Teraz zapelnia sie najwolniej. Nie ten klimat, nie te pokolenie. odpowiedz

Piotr Niedek - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl @Alan: Największa kosa to CSKA Moskwa który ma zgodę z Widzewem. Są na nas tym bardziej negatywnie nastawieni, bo chcieli kiedyś z nami zgodę, bo to obydwa kluby wojskowe, a nazwa CSKA to odpowiednik CWKS. Odmówiliśmy, bo mamy zasadę "żadnej zgody z ruskimi". odpowiedz

łysy - 15 godzin temu, *.212.23 @Alan: też mi się wydaje, że z cska jest kosa. nawet ustawka kiedyś była, niestety przegrana. ze spartakiem nic nie pamiętam. odpowiedz

Kacper - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl @łysy: Ustawka to kiedys byla ze Spartakiem nie z CSKA. Ale faktycznie wojna to jest z CSKA, Spartak nas nawet lubi za goscine pod zrodelkiem. odpowiedz

ramzes - 15 godzin temu, *.44.248 @Kacper: Pod Żródełkiem to było starcie na plus dla nas ze Spartakiem a ustawka z cska dlatego jest z nimi kosa pozdro mordy odpowiedz

Sysio84 - 15 godzin temu, *.83.72 @Alan: Kosa jest Z CSKA a nie ze Spartakiem więc się dokrzształcie jeśli już a powstała z 10 lat temu gdy Legia miała krótkotrwałom zgode z Zenitem S.Petersbursg. odpowiedz

Piraci z... Łazienkowskiej - 14 godzin temu, *.215.103 @Kacper: mnie to wisi z kim, ruskie to ruskie i ich nienawidzę ale z dwojga złego to wolę zgodę ze spartakiem bo ci to są przynajmniej honorowi odpowiedz

Www - 5 godzin temu, *.125.102 @Piraci z... Łazienkowskiej:

Spartak się wącha z Lechem. odpowiedz

Rytm - 20 godzin temu, *.centertel.pl Szok, skąd nagle tylu kibiców:) Jakoś na Łęcznej tłumów nie było. Tacy to właśnie "kibice":) odpowiedz

"kibic" - 19 godzin temu, *.vectranet.pl @Rytm: Ano stąd że bardzo dużo kibiców Legia ma w całej Polsce i nie wszyscy mogą jeździć do Wawy 300/400km. co 2 tygodnie choćby ze względów finansowych,mnie natomiast dziwi ze w dwumilionowym mieście nie ma chetnych na Legię.Bo 1/3 na stadionie jest przyjezdnych. odpowiedz

Cyniek - 19 godzin temu, *.play-internet.pl @: sam mam.150km do Warszawy jeżdżę co mecz ale masz rację zawsze z czegoś trzeba zrezygnować i zgodzę się że w takim mieście Warszawa ciężko o frekwencję 20 tysiecy co mecz odpowiedz

Kamień - 19 godzin temu, *.chello.pl @: A mnie nie dziwi - może przesadzę, ale z połowa mieszkańców Warszawy to słoiki, a reszta ma inne hobby - akurat Warszawa daje dużo możliwości... odpowiedz

Rytm - 19 godzin temu, *.centertel.pl @: no cóż, ale czas i pieniądze na wydanie w LE są? 3 mecze w LE są droższe niż karnet na cały sezon na niektóre sektory:)

A może to nie kibice Legii tylko właśnie kibice prestiżowych rywali? odpowiedz

Laik - 18 godzin temu, *.virginm.net @: kolego tak samo jak na stadionie jest 1/3 przyjezdnych, tak samo w Warszawie masz z 1/3 lub 1/2 przyjezdnych, i nie w 2mln miescie, bo Warszawa to 1.7mln zameldowanych a 200tys dojezdza do pracy z mazowsza w dzien powszedni. 1.7mln a 2mln to roznica rzedu liczby mieszkancow Bialegostoku czy Bydgoszczy wiec duzo..

odpowiedz

oLaf - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Laik: doprecyzuję: w W-wie było zawsze (przed wojną) i nadal jest ok. 44-48% przyjezdnych, to się prawie nie zmienia w czasie.

Faktycznie codziennie z podwarszawskich miejscowości przyjeżdża ok. 300 000 osób, na weekend dodatkowo "na wieś" wraca 200 000 osób. Reasumując na stałe jest w W-wie 1,8 mln osób, z "Markami i Piasecznami" 2 mln.



I NIKT mi nie powie że to nie jest żenujące, że na normalne mecze chodzi tylko 15 000 osób - po prostu takie czasy + b. słaby dział marketingu. odpowiedz

