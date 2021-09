Wyprzedane bilety na mecze z Leicester i Napoli

Komentarze (17)

Xx - 32 minuty temu, *.plus.pl Gdzie w tym nowym systemie można zrobić zwrot biletu? odpowiedz

:) - 22 minuty temu, *.chello.pl @Xx: xd odpowiedz

DZ - 41 minut temu, *.centertel.pl Pretensje o słabą frekwencję na meczach z "ogórkami" można mieć tylko do nieudaczników z "działu marketingu" kp/pUD7A. odpowiedz

cieciu - 48 minut temu, *.mm.pl nie ma co jechać po kibicach sukcesu czy Januszach, tylko zachęcać aby przychodzili częściej. Na pewno jakiś % tych co przyjdą na Leicester czy Napoli zacznie chodzić regularnie. odpowiedz

L - 35 minut temu, *.aster.pl @cieciu: to prawda, aczkolwiek klub oprocz czekania na wyniki i puchary moglby pomagac, moglby robic jakies akcje na miescie, plakatowac, zachecac, wspopracowac z grupami, a wg grup klub dal im odpowiedz, ze takich akcji na pojedyncze mecze nie bedzie. To po co ten dzial marketingu? Zeby na wrzucac po 100 glupich fotek na instagrama i tt z dopiskiem, ze ten szef, tamten kot itp albo podniecac sie w 20 postach, ze super nowe kubki do piwa na meczu beda? odpowiedz

miejscowy - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kupiłem pakiet na 3 mecze . Siadam na Żylecie i drę ryja na całe gardło. Tylko LEGIA , ukochana Legia dziś ... odpowiedz

Pacz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chciałbym, żeby nasz stadion miał zdecydowanie większą pojemność, tak żeby wszyscy chętni kibice mogli obejrzeć mecze z trybun. odpowiedz

wyjazdowicz - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pacz: najpierw to stadion musi sie zapełniac w 100% w meczach takich jak z niecieczą łeczną wartą itd..a nie tylko z tymi najlepszymi czy mega ciekawymi w pucharach

przyjda kibice sukcesu a potem ich rok nie bedzie odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Pacz: gdzie byli ci chetni kibice na meczu z Leczna? odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Przypominam 'niezdecydowanym' ze spartak to największa kosa, wiec troche dziwi dostępność biletów na Żylete akurat na tego przeciwnika . odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Alan: ja na Spartaka mam niestety na dwa pierwsze mecze niemoge odpowiedz

L - 33 minuty temu, *.aster.pl @Alan: ten mecz jest za ponad 2 tygodnie i to juz nie te czasy, ze Zyleta zapelnia sie najszybciej. Teraz zapelnia sie najwolniej. Nie ten klimat, nie te pokolenie. odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szok, skąd nagle tylu kibiców:) Jakoś na Łęcznej tłumów nie było. Tacy to właśnie "kibice":) odpowiedz

"kibic" - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Rytm: Ano stąd że bardzo dużo kibiców Legia ma w całej Polsce i nie wszyscy mogą jeździć do Wawy 300/400km. co 2 tygodnie choćby ze względów finansowych,mnie natomiast dziwi ze w dwumilionowym mieście nie ma chetnych na Legię.Bo 1/3 na stadionie jest przyjezdnych. odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @: sam mam.150km do Warszawy jeżdżę co mecz ale masz rację zawsze z czegoś trzeba zrezygnować i zgodzę się że w takim mieście Warszawa ciężko o frekwencję 20 tysiecy co mecz odpowiedz

Kamień - 43 minuty temu, *.chello.pl @: A mnie nie dziwi - może przesadzę, ale z połowa mieszkańców Warszawy to słoiki, a reszta ma inne hobby - akurat Warszawa daje dużo możliwości... odpowiedz

Rytm - 41 minut temu, *.centertel.pl @: no cóż, ale czas i pieniądze na wydanie w LE są? 3 mecze w LE są droższe niż karnet na cały sezon na niektóre sektory:)

A może to nie kibice Legii tylko właśnie kibice prestiżowych rywali? odpowiedz

