Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Spójnią Stargard

Piątek, 24 września 2021 r. 14:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po porażce w ostatniej kolejce w Gliwicach, zawodnicy Legii chcą za wszelką cenę wrócić na zwycięską ścieżkę i potwierdzić wysoką dyspozycję, jaką zaprezentowali w ostatnim meczu na własnym parkiecie, z Twardymi Piernikami Toruń.



Okazja ku temu nadarzy się w sobotę, przy okazji rywalizacji z PGE Spójnią Stargard. Sobotni rywale Legii mają na swoim koncie jedno zwycięstwo w trzech rozegranych spotkaniach, z tym że mecz z Legią będzie dla nich pierwszym rozgrywanym na wyjeździe. Wszystkie dotychczasowe mecze stargardzian były wyrównane i kończyły się niewielką, kilkupunktową przewagą jednej z drużyn. Tak było przy okazji derbowego spotkania z Kingiem (-6), zwycięskiego meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza (+4), jak i przegranego w ostatnią sobotę meczu z Treflem (-8).



Zespół Spójni w obecnych rozgrywkach prowadzi Marek Łukomski, a w kadrze drużyny doszło do wielu zmian. Wymieniony został w całości zestaw obcokrajowców. Zakontraktowano Ericka Neala (rozgrywający), Jacovi Boykinsa i Justina Graya (grają na pozycjach 2-3), Jake'a O'briena (pozycje 4/5) oraz Jonasa Zohore (mierzący 210 centymetrów środkowy). Spośród polskich zawodników został m.in. Tomasz Śnieg, dla którego jest to trzeci sezon z kolei w Spójni, ale minione rozgrywki w połowie spędził na leczenie urazu - po raz ostatni pojawił się na parkiecie 1 stycznia. Teraz zawodnik dostaje nieco ponad 20 minut na parkiecie i ma zadania głównie defensywne.







Zespół ze Stargardu wzmocnił Daniel Szymkiewicz, który ostatnie dwa lata spędził w Zielonej Górze, choć rozgrywki minione nie były dla niego zbyt szczęśliwe. Już na początku sezonu, w spotkaniu z Zenitem St. Petersburg, zawodnik doznał bardzo poważnej kontuzji - urazu skrętnego stawu kolanowego lewegu, w wyniku którego doszło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Konieczna była rekonstrukcja więzadła i żmudny proces rehabilitacji, po którym Szymkiewicz wrócił na parkiet i teraz odgrywa ważną rolę w rotacji Spójni. Spośród Polaków, najwięcej minut na parkiecie spędza znany z występów w Spójni w ostatnich dwóch sezonach, skrzydłowy Kacper Młynarski (obecnie 7,7 pkt. na mecz w ciągu 24 minut oraz 3,7 zbiórki).



Gra najbliższego rywala, poza trójką wspomnianych Polaków, opiera się przede wszystkim na obcokrajowcach, którzy stanowią o sile zespołu. Najwięcej punktów zdobywa Boykins (śr. 14,7), który jednocześnie jest najskuteczniejszym graczem Spójni zarówno pod względem rzutów za 3 (8/13, co daje 61,5%), jak i z gry (57,7%). Po 12,3 pkt. na mecz zdobyli w dotychczasowych spotkaniach Gray i Zohore. Ten ostatni zbiera zdecydowanie najwięcej piłek - aż 8,3 zbiórki, z czego średnio 4 piłki na atakowanej tablicy. Rywale największe problemy mają z Erickiem Nealem, który wymusza aż 7,3 przewinienia na mecz, a przy tym skutecznie egzekwuje rzuty wolne (12/14).







Legia po dwóch wygranych na własnym parkiecie - z Asseco Arką i Twardymi Piernikami, przegrała w miniony czwartek w Gliwicach z GTK. Decydujące punkty gliwiczanie zdobyli z ponowienia, rzutem równo z końcową syreną. Legioniści, choć byli na prowadzeniu przez zdecydowaną większość spotkania, zagrali wyraźnie słabiej w czwartej kwarcie, co przyczyniło się do niespodziewanej straty punktów w Małej Arenie Gliwice. Na analizę tego meczu oraz wyeliminowanie błędów w nim popełnionych, nasz zespół miał sporo czasu. - Wiemy, że w pewnych elementach gry powinniśmy prezentować się lepiej i postaramy się to naprawić już w najbliższym meczu. Spodziewam się, że Spójnia zagra swoją koszykówkę, ale postaramy sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że zagramy mądrzej niż ostatnio w Gliwicach i wyjdziemy zwycięsko z tego spotkania. Nasz najbliższy rywal gra solidną koszykówkę, to zespół z doświadczonymi zawodnikami, mają w swoich szeregach dobrych obcokrajowców. Mamy nadzieję zagrać dobrze w obronie i zrobić co w naszej mocy, by wygrać - powiedział przed sobotnim spotkaniem nasz skrzydłowy, Jure Skifić.



Możemy spodziewać się, że sztab Legii będzie chciał wymusić na legionistach więcej poukładanej gry, nie zaś indywidualne popisy, jakie miały miejsce w końcówce meczu w Gliwicach. Na pewno ważna będzie dyspozycja rzutowa czołowych strzelców Legii - Raymonda Cowelsa (11/25 za 3 w tym sezonie, co daje 44%) i Muhammada-Aliego Abdur-Rahkmana (19/38 z gry). Drugi strzelec naszej drużyny, Joshua Sharkey przede wszystkim imponuje pod względem wymuszanych przewinień (5,7 na mecz). Nie można wykluczyć, że jak w ostatnim meczu na Bemowie, w wyjściowej piątce trener Kamiński postawi na Łukasza Koszarka, który jak na razie jest najlepiej asystującym graczem Legii (4,7 asysty na mecz), najlepszym strzelcem wśród Polaków (10,3 pkt. na mecz) oraz najlepiej rzucającym legionistą za 3 pkt. (5/8, co daje 62,5 procent).



- Przed nami świetna okazja, by się zrehabilitować za ostatnie niepowodzenie. Spójnia jest niewygodnym przeciwnikiem, mają bardzo doświadczonych zawodników, może być to dla nas trudne spotkanie, ale jestem dobrej myśli. Zagramy przed własną publicznością, mam nadzieję, że w hali pojawi się wielu kibiców - mówi przed meczem Grzegorz Kamiński.



W ostatnim sezonie Legia wygrała oba mecze ze Spójnią - najpierw pod koniec września 77-73 w hali na Bemowie, a następnie 79-73 w Stargardzie. W roli gospodarza legioniści wygrali cztery ostatnie mecze ze Spójnią, w tym dwa na poziomie pierwszej ligi. Po raz ostatni ekipa ze Stargardu zwyciężyła w Warszawie przed pięciu laty - w październiku 2016 roku, kiedy na początku sezonu zasadniczego, pokonała legionistów 83-66.



Początek sobotniego spotkania zaplanowano na godzinę 15:30. Serdecznie zapraszamy do hali na Bemowie, gdzie wierzymy, że wspaniała publiczność kolejny raz poprowadzi nasz zespół do zwycięstwa. Bilety tradycyjnie można nabywać na Legiakosz.abilet.pl oraz w dniu meczu w kasach biletowych przy wejściu do hali. Transmisję ze spotkania, można obejrzeć w serwisie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 2-1

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-0

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,3 / 68,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 80,5%



Skład: Joshua Sharkey, Łukasz Koszarek (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Joshua Sharkey, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 55 (śr. 18,3), Joshua Sharkey 44 (14,7), Raymon Cowels III 42 (14,0).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75).



Ostatnie mecze obu drużyn:

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 1-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 0-0

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,3 / 82,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 40,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 25,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,9%



Skład: Erick Neal, Tomasz Śnieg (rozgrywający), Grzegorz Chodźko, Jacobi Boykins, Oliwer Korolczuk, Szymon Szmit, Daniel Szymkiewicz (rzucający), Justin Gray, Dominik Grudziński, Kacper Młynarski, Patryk Zając (skrzydłowi), Jake O'Brien, Piotr Niedźwiedzki, Jonas Zohore (środkowi)

trener: Marek Łukomski, as. Maciej Raczyński



Przewidywana wyjściowa piątka: Erick Neal, Jacobi Boykins, Justin Gray, Jake O'Brien, Jonas Zohore



Najwięcej punktów: Jacobi Boykins 44 (śr. 14,7), Jonas Zahore 37 (12,3), Justin Gray (12,3), Erick Neal 36 (12,0).



Ostatnie wyniki: King Szczecin (d, 75:81), MKS Dąbrowa (d, 75:71), Trefl Sopot (d, 82:94).



Termin meczu: sobota, 25 września 2021 roku, g.15:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Transmisja: Emocje.TV

Ceny biletów: 10, 15 i 25 zł (ulgowe) oraz 15, 25 i 35 zł (normalne)



Kup bilet na mecz!