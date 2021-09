Siatkówka

Siatkarze Legii rozpoczynają I-ligowy sezon

Czwartek, 23 września 2021 r. 14:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę o godzinie 17:00, siatkarze Legii rozegrają pierwsze spotkanie sezonu 2021/22, w którym legioniści jako beniaminek będą występować na poziomie I ligi. Mecz na zapleczu ekstraklasy z MKS-em Będzin rozpocznie się o godzinie 17:00 w hali OSiR Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej 2a.



Ceny biletów w obecnym sezonie będą nieco wyższe niż dotychczas - 10 złotych kosztować będzie bilet ulgowy, z kolei normalny - 20 złotych. Wejściówki będą do nabycia przed spotkaniem, przy wejściu do hali.



MKS Będzin będzie zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania - spadkowicz z ekstraklasy ma w swoich szeregach wielu zawodników, którzy dotychczas występowali w najwyższej klasie rozgrywkowej. - Dla nas ten mecz to nagroda za poprzedni sezon i ostatnie lata, kiedy Karolina Szewczyk i Michał Trybusz walczyli o sekcję siatkarską Legii. Będziemy walczyć o każdą piłkę, bez względu na wynik. W końcu sport jest nieprzewidywalny - mówi przed spotkaniem trener naszej drużyny, Mateusz Mielnik.