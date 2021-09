Trening

Powrót Martinsa i Johanssona. Luquinhas nie trenuje

Czwartek, 23 września 2021 r. 15:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

W drugiej połowie września piłkarze Legii nie mają czasu na odpoczynek. Ci, którzy nie znaleźli się w kadrze na mecz z Wigrami trenowali w środę w LTC. Dziś rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do sobotniego meczu z Rakowem. Na pełnych obrotach ćwiczyli Andre Martins i Mattias Johansson. Szwed w ostatnich dniach odczuwał ból w w udzie po meczu ze Spartakiem, a Portugalczyk z powodu urazu opuścił trzy ostatnie spotkania.



Z urazem walczy natomiast Luquinhas. Brazylijczyk nie trenował w ostatnich dniach, ponieważ ma problemy z lewym udem i pracuje z fizjoterapeutami.



Fotoreportaż z treningu - 20 zdjęć Woytka



W czwartek na boisku stawiło się 21 zawodników. Lirim Kastrati jedynie biegał przez 20 minut wokół boiska, a pozostali ćwiczyli przez 90 minut. W budynku na regeneracji zostali Joel Abu Hanna, Lindsay Rose, Ihor Charatin, Kacper Skibicki, Kacper Kostorz i Rafael Lopes, czyli ci, którzy w środę grali w dłuższym wymiarze czasowym. Ponadto nieobecny był Artur Boruc. Z trenerami bramkarzy oprócz Cezarego Miszty i Kacpra Tobiasza ćwiczył Maciej Kikolski.



Po rozgrzewce Czesław Michniewicz skupił się na defensywie, którą tworzył blok Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Maik Nawrocki i Filip Mladenović. Trener uczulał zawodników na co muszą zwrócić uwagę w sobotę. Następnie zawodnicy doskonalili akcje ofensywne. - W tym miejscu jest silnik samochodu. Tu wszystko musi być idealnie. Liczy się dobre i szybkie przyjęcie - komentował Michniewicz, wskazując na środkową część boiska.



W piątek legioniści będą trenowali o godzinie 18 - zajęcia będą zamknięte dla mediów. W sobotę o godzinie 20:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 podejmą zdobywcę Pucharu i Superpucharu Polski, Raków Częstochowa. Są więc do wyrównania pewne rachunki, tym bardziej zachęcamy wszystkich do wspierania Legii z trybun!