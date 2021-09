Medale legionistów na Mistrzostwach Śląska Juniorów

Zawodnicy sekcji squasha Legii udanie rozpoczęli nowy sezon - legioniści zdobyli kilka medali podczas Indywidualnych Mistrzostw Śląska Juniorów, które odbyły się w Świerklańcu. W kat. U-13, srebrny medal zdobyła Ewa Kozłowska . W tej samej kategorii wiekowej wśród chłopców, triumfował Mateusz Lohmann , a srebrny medal zdobył Tymon Pawluk . W kategorii do lat 15 zwyciężył Szymon Lohmann , który dzień wcześniej stanął na podium (zdobywając brązowy medal) ogólnopolskiego seniorskiego turnieju B+. Brąz w kat. U-15 wywalczył Mateusz Lohmann . Siódme miejsce w tej kategorii wiekowej zajął Tymon Pawluk. Srebrny medal w rywalizacji do lat 17 zdobył Michał Sienkiewicz . Z kolei Igor Anisiewicz , wracający po dłuższej przerwie, w tej samej kategorii wiekowej był dziewiąty. Miejsce czwarte w U-13 zajął Dawid Święch , a siódme - Filip Zasadzki . Antoni Kozłowski był siódmy w kat. U-11. W turnieju B+ w Anoya Squash, Jan Szcześniak zajął drugie miejsce, a Antoni Jakubiec był czwarty.

