29-30.09: Rozkład jazdy

W czwartek przy Łazienkowskiej, Legia rozegra pierwsze domowe spotkanie fazy grupowej Ligi Europy. Ze względu na dość wczesną porę rozpoczęcia meczu, zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu na stadion. 45 minut później swój mecz ligowy w Radomiu rozpoczną nasi koszykarzy - transmisja z tego spotkania w serwisie Emocje.TV. W środę natomiast Radomiak zagra zaległy mecz z Rakowem w Częstochowie. Rozkład jazdy: 28.09 g. 20:00 Cuervos FC - UWKS Legia Warszawa [B-klasa][Pruszków, Bohaterów Warszawy 4] 29.09 g. 17:00 Raków Częstochowa - Radomiak Radom 30.09 g. 18:45 Legia Warszawa - Leicester City 30.09 g. 19:30 HydroTruck Radom - Legia Warszawa [kosz]

