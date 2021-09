Komentarze (98)

+ dodaj komentarz

dodaj

Po(L)ubiony - 41 sekund temu, *.aster.pl Lopes, Mladenovic, Slisz, Skibicki i .... wszystko jasne. odpowiedz

Cudny Zenon - 52 sekundy temu, *.jmdi.pl Na dziesięć minut przed końcem to jest, burwa, kryminał. Gwiazdy Legii zgaszone przez gwiazdki Rakowa. Ktoś powinien za to beknąć... odpowiedz

Kibic z tik-toka - 1 minutę temu, *.plus.pl Jedynie Josue i Nawrocki dziś grają. odpowiedz

Michał - 2 minuty temu, *.plus.pl Lopez tragedia ja bym to strzelił po 0;7 odpowiedz

Januszinho - 30 sekund temu, *.chello.pl @Michał: xd odpowiedz

Marek - 2 minuty temu, *.orange.pl Kocham moją Legię ale nie będę tolerował głupy i liczenia kasy przez otyłego beznadziejnego trenera który powinien max trenować 4 ligę nastolatków. odpowiedz

Fan Mioduskiego - 3 minuty temu, *.plus.pl Nakupowali grajków a trzeba było wziąć Lopeza i Sturgeona. odpowiedz

Lalala nie poddawaj się sralala - 4 minuty temu, *.chello.pl Co Ribeiro, czemu nie gra odpowiedz

Kowal - 4 minuty temu, *.vectranet.pl Lopes odegrał piłkarskie jaja odpowiedz

wtf - 6 minut temu, *.chello.pl I jeszcze debil się cieszy.... odpowiedz

:) - 8 minut temu, *.plus.pl Miszta - drewno odpowiedz

Zwolennik sprowadzania szrotu - 7 minut temu, *.plus.pl @:): Mahoń ;) odpowiedz

Won miszta - 1 minutę temu, *.virginm.net @:): miszta Tragiczny wstyd gorszy od ręcznika odpowiedz

(o: - 9 minut temu, *.chello.pl Śmiechom z Lecha nie było końca odpowiedz

Fan - 5 minut temu, *.plus.pl @(o:: Amiki odpowiedz

Marek - 9 minut temu, *.orange.pl Kto wpuszcza na boisko o 3 punkty dzierawca bramkarza chyba ten co mu tłuszcz mózg zalał !!! Tak otyły trener jak i szmaciarz bramkarz powinni iść zapytać o pracę w pośredniaku. Mogą też zatańczyć w tańcu z gwiazdami !!! odpowiedz

anonim - 11 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Bambry jesteście,lech górą odpowiedz

Na taczke - 13 minut temu, *.114.228 Mina zesranego Miodulskiego bezcenna odpowiedz

bie/L/sko - 14 minut temu, *.master.pl

Kurcze ten Trelowski jest dzisiaj tak słaby jak nasz Miszta, wystarczy mu strzelać. No cóż ale trzeba to robić.....? odpowiedz

word!up - 14 minut temu, *.inetia.pl Jędrzejczyk na skrzydle . Masakra. odpowiedz

Mvk - 17 minut temu, *.t-mobile.pl A wiecie Ze Slisz kosztowal ponad półtora milona a Czeslaw ma nakaz nim grac aby Miodek hajsu nie stracił.. odpowiedz

Marek - 17 minut temu, *.orange.pl Ten otyły trener Legi nadaję się do pasania świń !!! To wstyd aby taki klub jak Legia przegrywał z medalikarzami Ojca Dyrektora. Hańba !!!! odpuść gruby otyły dla ciebie to max 1 liga hamówa wstydu oszczęńdz !!! odpowiedz

JACUNHO - 7 minut temu, *.centertel.pl @Marek:

Chłopie!! To Ty wstydu oszczędż zanim poprawnie coś napiszesz. Jak to łatwo kogoś krytykować, robiąc z samego siebie barana !!! odpowiedz

wtf - 18 minut temu, *.chello.pl Tradycji musi stać się zadość,w październiku nowy trener i ratowanie sezonu. odpowiedz

Rado 1970 - 19 minut temu, *.chello.pl To są jakieś jaja z ludzi... odpowiedz

Piter - 19 minut temu, *.pktele.pl Nie stać Legii na 2 szybkie ciosy Panie od relacji, ale za to stać na strefę spadkową :) odpowiedz

Legia to My - 19 minut temu, *.vectranet.pl ,, to już jest koniec...nie ma już nic.....jesteście wolni możecie iść.....

Z taką grą to wpierdol w Gdańsku i wpierdol z Łachem. odpowiedz

Kudi - 21 minut temu, *.t-mobile.pl W c.... Mam taką Legię pudel na kupował szrot liga Polski za mocna a liga Europy odpowiedz

Wawa - 21 minut temu, *.chello.pl Dramat Czesław barany paść się nadaje



Szlisz to masakra

Mlade dno



Skibicki zenada

odpowiedz

Janusz - 21 minut temu, *.telkab.pl Wykupić Papszuna na cito! To może poukłada to wszystko!!! odpowiedz

Siux - 17 minut temu, *.unitymediagroup.de @Janusz: A kto będzie zapierdalał na boisku? odpowiedz

Michał - 23 minuty temu, *.plus.pl Miszta=Antolovic odpowiedz

Trener Bramkarzy - 24 minuty temu, *.vectranet.pl Fart z Bodo, Fart ze Slavią, Fart ze Spartakiem... w lidze brak farta.................Bez ambicji taktyki i zaangażowania...... Dalej piejcie peany............. na cześć Czesia.......... odpowiedz

Michał - 26 minut temu, *.plus.pl Ale wszyscy się cieszą że Legia przegrywa. Ale mecz w naszym wykonaniu tragedia. Miszta do trampkarzy. Czesiu żenada znów i nie widać światełka w tunelu. Jeden mecz w Rosji jaskółki nie czyni odpowiedz

grzesiek - 26 minut temu, *.centertel.pl Brawo czesiek i jego dwfensywny styl odpowiedz

KowaL - 27 minut temu, *.vectranet.pl Walka o utrzymanie będzie, i będzie ciężko nam się utrzymać odpowiedz

Trener Bramkarzy - 27 minut temu, *.vectranet.pl Drużyna kompletna, GDZIE środkowy kreatywny pomocnik........... Młodzież to żart, wzmocnienia poza Emrelim i Kastratim i Nawrockim który lata co moze szrot.............Żeby Legia bramkarza nie miał, kiedy Legia strzeliła bramkę bezpośredni z rzutu wolnego, pomoc nie istnieje poza Kastratim.. Obrona poza Nawrockim dni.......... odpowiedz

Korek - 28 minut temu, *.play-internet.pl Czechu trenerem wrzesnia! odpowiedz

Rysio - 28 minut temu, *.knc.pl Katastrofa.pl......tyle w temacie. odpowiedz

Kur.... - 28 minut temu, *.t-mobile.pl SLISZ dramat,Mladenovic dramat,Skibicki dramat....Slisz biegnie nie doskakuje alibi Skibicki nie wiem czy on wie gdzie gra i jak się gra ,Mladenobic to ma wyje...jaja..A Czeslaw w 30 minucie zmiany musi zrobić...Tracę szacunek do trenera za to jak ustawia zespół..Sorry..Skibicki gra a Muci siedzi..Slisz człapcze,biega z batonem w ręku po 30 minutach..Szok odpowiedz

bum - 24 minuty temu, *.it4polska.com @Kur....:

Mioduski to dramat....

Mówiłem wam co nas czeka odpowiedz

Mck - 19 minut temu, *.t-mobile.pl @bum : Ale to Mioduskim gra.. Ma Muciego,robi nam wynik w Rosji i wpuszcza Skibickiego..Maldenovic gra tak jakby był obrażony na gre,A Slisz sorry biegl przez pół boiska obok zamiast doskoczyć i Martins zrobil faul i gol..Zobaczcie gre Slisza zero doskoku,tylko się cofanie i granie na alibi...Ogolnie sklad kozak dobrany..

DOBRY TRENER ZAREAGOWALBY JUZ W 30 minucie albo w przerwie

.A nasz juz przy 1-3..Haha odpowiedz

Korda - 30 minut temu, *.centertel.pl Miszta to jest katastrofa. Druga połowa to cała ta drużyna została w szatni. Chcesz być mistrzem z taką grą? 1 ligo witaj z Cześkiem jako trener :-) odpowiedz

Gościu - 30 minut temu, *.centertel.pl Słabo to wygląda bardzo.Szczególnie w środku nie istniejemy ale to już powtarza się od wielu miesięcy odpowiedz

F(L)ippy - 30 minut temu, *.126.28 No i wuj, no i cześć ! odpowiedz

Wow - 30 minut temu, *.161.82 Piękna obrona, bramkarz pierwsza klasa.. Kiedy ostatni raz Legia przegrała 1:3, żenada.. odpowiedz

Wolfik - 30 minut temu, *.mm.pl Wiedziałem.... to po ptokach....Ale robimy błędy w obronie. Ivi Lopez nie marnuje takich okazji. Lipa drodzy Koledzy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 30 minut temu, *.centertel.pl Jedno pytanie - jakiej gry obronnej uczy graczy Legii Włoch, który był na wylocie, a którego Czesio chciał dalej w teamie? odpowiedz

Pozamiatane - 31 minut temu, *.vectranet.pl CH.......j w pierwszej lidze będą lepsze wyjazdy i tańsze bilety.To Czesio chyba odejdziesz..... odpowiedz

LewLegia - 26 minut temu, *.net.pl @Pozamiatane: każdy to wie .

Pozamiatane już od kilku lat jak jest prezesunio frazesunio i pyza pozninska treneiro. odpowiedz

) o: - 31 minut temu, *.chello.pl KO odpowiedz

Trener Bramkarzy - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Więcej Slisza Więcej Slisza Więcej Skibickiego Więcej Skibickiego plus recznik na bramce... gramy w 8 przeciw 11... By by by Czesiu.......... odpowiedz

KowaL - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Jedza jak zawsze niezawodny, druga bramka jego…ogór odpowiedz

Woot - 33 minuty temu, *.orange.pl No zmęczone chlopaki odpowiedz

Wolfik - 33 minuty temu, *.mm.pl Ku...a mać!!! Każdy wie, że Raków jest groźny z rogów, a my odpuszczamy gościa. Nie no... idzie się wqurwić albo załamac.... odpowiedz

Xxc - 42 minuty temu, *.master.pl Miszta spozniony. Bezsensowne wyjscie i faul. Nic by z tego nie zrobili. Błąd miszty niestety. Co do kartek niestety też słuszne. Kazdy z nich to faul taktyczny - ciagniecie za koszulkę by przerwać dobrze zapowiadająca sie akcje. Emocje emocjami ale obiektywizm tez potrzebny. Jedyny blad sedziego to brak kartki dla wdowiaka za faul na kastratim odpowiedz

Michał - 43 minuty temu, *.plus.pl Gvilia w pierwszej akcji kartka bez gadania. Przybył daje Częstochowie wszystko. Może jechał na kolanach się modlić żeby im wszystko wychodziło morwa kać. Znów sędzia h.. odpowiedz

MAKEN - 48 minut temu, *.151.165 Duet przybył i musiał są formie. Nie do zatrzymania. ;) odpowiedz

Januszinho - 47 minut temu, *.chello.pl @MAKEN : hehe odpowiedz

Byle do jutra - 49 minut temu, *.vectranet.pl Każdy var poza Polską uniewaznilby ten karny. Miszta jest bardzo dobrym bramkarzem tylko potrzebuje ogrania. Faule na żółtka 3 do 3. Niestety gramy za wolno i za nerwowo.

odpowiedz

Sędzia Kalosz - 44 minuty temu, *.telkab.pl @Byle do jutra: co?! Karny ewidentny...wpada chłopak rękoma w gościa bez piłki...że gramy wolno to sie zgodzę, trochę większe tępo i pękną... odpowiedz

Ł3 - 24 minuty temu, *.centertel.pl @Byle do jutra: chyba jesteś z jego rodziny albo jesteś ślepy. To patałach do kwadratu. Zaje...ał dwie bramy dziś a w poprzednich meczach wpuszczał babole, że aż oczy bolały. Ława albo 3 liga i niech tam się ogrywa, to jego poziom odpowiedz

Wolfik - 52 minuty temu, *.mm.pl Mam nadzieję, że w drugiej połowie docisniemy i Raków pęknie. odpowiedz

Piotr Niedek - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Przecież Ty jesteś kibicem Rakowa, a mieszkasz na Śląsku. Sam tak pisałeś, a pamięć mam dobrą. Nie udawaj kibica Legii. Na Jasną Górę marsz... na kolanach. odpowiedz

Wolfik - 39 minut temu, *.mm.pl @Piotr Niedek: Widzisz, wiesz że gdzieś dzwoni ale nie wiesz dokladnie gdzie. Tak, jestem ze Śląska. Tak, lubie Raków za wiele rzeczy. Ale jestem kibicem Legii. I średnio interesuje mnie, że uważasz iż udaję. odpowiedz

Po(L)ubiony - 56 minut temu, *.aster.pl Karny dęty, żółte kartki dla nas za każdy faul. Przybył robi co może, przecież pyry wczoraj przegrały. Trzeba wygrać. Tylko Legia! odpowiedz

Wolfik - 53 minuty temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Co do kartek, zgoda. Karny jednak ewidentny. odpowiedz

Lolo - 53 minuty temu, *.plus.pl @Po(L)ubiony: jaki dęty! Nie pij już tylko oglądaj powtórkę! Karny ewidentny! Miszta dał du... I już! odpowiedz

Piotr Niedek - 38 minut temu, *.t-mobile.pl @Po(L)ubiony: Wy chyba ślepi jesteście. Karnego nie powinno być. Z powtórki zza bramki widać było dobrze, że zawodnik Rakowa celowo szukał kontaktu i otarł się o bramkarza. Inna sprawa, że Miszta to głupiec i niepotrzebnie wychodził z bramki. Dał pretekst sędziemu, który gdyby nie był .ujem i był uczciwy to chociażby sprawdził sytuację na Varze. My tego meczu nie wygramy. Przybył się już o to postara. odpowiedz

Tylko Legia - 57 minut temu, *.161.82 Piękny gol Emreliego. odpowiedz

Mam was w dupie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Do wszystkich wawa . dziadków z lasu i innych wynalazków od walcie się od Miszty -kto ma być następcą Boruca ??? Kto ma się ogrywać w bramce --- a wy już że to ręcznik przypomnijcie sobie Majęckiego też był płacz że młody i słaby a co wyszło ????? Huk wam w dupę hejterzy sami stańcie do bramki mondrale leśne sradki odpowiedz

F(L)ippy - 57 minut temu, *.126.28 @Mam was w dupie : Tobiasz. Tobiasz powinien być następcą Boruca, bo ma psychikę do bycia bramkarzem.



Dziękuję,

Dobranoc odpowiedz

Leśny Dziadek - 42 minuty temu, *.centertel.pl @Mam was w dupie : Tak się uśmiałem, że szczęka wypadła do wc, do tego spuściłem odruchowo wodę. Ale co tam, śmiech to zdrowie, a szczękę mam w rezerwie, a nawet 2. odpowiedz

Januszinho - 1 godzinę temu, *.chello.pl Emreli to taki nasz mały Lewandowski odpowiedz

(L)eon - 1 godzinę temu, *.plus.pl Miszta amator po uj wychodził odpowiedz

Legiacz krwi i kosci - 1 godzinę temu, *.skybroadband.com Ja nie wiem kto ta kalapete wystawia do bramki powoem wam jego kazdy kontakt z pilka smierdzi bramka Tobias, to powiniem byc numer 2 po Borucu odpowiedz

MAKEN - 1 godzinę temu, *.151.165 Ciekawa ile jeszcze przybył strzeli goli. Teraz nie wie co zrobić. Będzie kartkowal, bo jest 1 do 1. odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jest setka Martinsa, później trzy debilne kartki i bezmozg w bramce. Tobiasz zagrał dobry mecz I to on powinien grać odpowiedz

Ator - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Głupiej zrobionego karnego dawno nie widziałem.Po prostu rozum w miarę gramotnego człowieka sam protestuje.Sami piłujemy gałąź na,której siedzimy odpowiedz

F(L)ippy - 1 godzinę temu, *.126.28 gramy bez bramkarza niestety.

Młody nie ma psychiki do bycia wielkim bramkarzem.



Amen! odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Miszta Miszta Miszta ręcznik w bramce

Ręcznik i tyle w temacie odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Misztal to idiota. Nie mamy rezerwowego bramkarza na odpowiednim poziomie. odpowiedz

MAKEN - 1 godzinę temu, *.151.165 Macie przybyła plus musiała. Najlepiej nie grać. To on gra. I jest najlepszy na boisku. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Miszta ręcznik woooon z Legii! Ty ogórze! odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl 25 min i 3 kartki dla Legii odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Martins…mój Boże co ten kopacz odczynia… odpowiedz

abc - 2 godziny temu, *.mm.pl Będą 3 punkty, nie gra gruby, ale to nie ma znaczenia, bo dziś liga za puchar, a Raków musi oddać za SPP odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @abc: jednak ma znaczenie ze nie ma Artura odpowiedz

Taka Gwiazda - 2 godziny temu, *.com.pl Trochę to słabe , że gra Legia a Boruc choć kontuzjowany to na Łazienkowskiej w ogóle trudno go szukać wolał sobie polecieć w ciepłe kraje zamiast być razem z zespołem podczas ważnego meczu . odpowiedz

(o: - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Taka Gwiazda : no, no szkoła, praca, dziewczyna, rodzina, bsnt i itd odpowiedz

Jaki kraj taki Mbappe - 2 godziny temu, *.chello.pl Kastrati to taki nasz mały albański Mbappe odpowiedz

Hmmmmmmmmmm - 2 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe czemu Kovacevic na lawce odpowiedz

WL - 2 godziny temu, *.orange.pl Sobotni szlagier dla LEGII ! LEGIA 2-1 Rakow ! Powodzenia !! odpowiedz

GL - 2 godziny temu, *.orange.pl Mecz nie nalezy do latwych ale KIBICOW interesuje nawet skromne zwyciestwo LEGIO ! odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.orange.pl Walcz i nie odpuszczaj a w razie strzelenia gola idz za ciosem ! Powodzenia LEGIO !!! odpowiedz

No to ch..... - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W bramce brak Boruca.Brak szans na wygraną odpowiedz

Wariatinho - 3 godziny temu, *.chello.pl Ja oglądam na tvp sport mam nadzieję że jak zmieni się władza to ekstraklasa zostanie w tvp tak jak jest. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Wariatinho: no wlasnie nie zostanie raczej odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.