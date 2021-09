Konferencja pomeczowa

Papszun: Wartościowe zwycięstwo

Sobota, 25 września 2021 r. 22:30 Fumen, źródło: Legionisci.com

Marek Papszun (trener Rakowa): Wygrać na Łazienkowskiej 3 nie jest łatwo. Zresztą to dopiero piąty mecz w ekstraklasie przeciwko Legii i dopiero teraz wygraliśmy. To było dla nas wartościowe zwycięstwo, szczególnie mając na uwadze kłopoty kadrowe. Musieliśmy zmienić sposób gry i dobrać odpowiednio zawodników.



W efekcie nie chcieliśmy grać pressingiem, tylko staraliśmy się oddać piłkę Legii. Chciałem wykorzystać szybkość dwóch napastników. Owszem, chcieliśmy być w ataku, bo nie mogliśmy się tylko bronić, ale... Plan się sprawdził i to jest dla mnie wartościowe, bo mieliśmy naprawdę mało czasu, żeby przygotować się do tego spotkania i przećwiczyć wszystkie elementy. Jeszcze dzisiaj rano mieliśmy trening, żeby doszlifować pewne elementy. Także słowa uznania kieruje pod adresem zespołu.



Owszem, był taki moment, że za bardzo oddaliśmy grę i zrobiło się 2-3. Jednak potrafił dźwignąć się po stracie bramki. Przeorganizowaliśmy się i dowieźliśmy zwycięstwo do końca. Na pewno to wypadkowa charakteru, bo czasami brakowało umiejętności, ale nie zabrakło serca i determinacji. Chcemy dokładać jeszcze jakość do tego.



Stałe fragmenty gry były konsekwencją tego, co chcieliśmy robić. Jasne, to jakość wykonawcy decydowały o bramkach. Niemniej te sytuacje były i wiedzieliśmy, że w tym elemencie możemy dominować i z mojej perspektywy tak właśnie było