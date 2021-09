Kolejna strata punktów

Sędziowie

Legion - 6 minut temu, *.chello.pl Michniewicz won. Dość tego, 4 porażka w 7 meczu w lidze to jest już skandal. Wystawienie Skibickiego w pierwszym składzie? Czy to rodzina Michniewicza? Przecież ten chłopaczek jest beznadziejny, nie gra nic. Slisz następny. Gramy dwoma DMC i środka w defensywie w ogóle nie ma. Wchodzi Charatin, dopiero co przyszedł i bramka, Slisz to prędzej samobója strzeli. Miszta absolutnie katastrofalny. Czy trenerzy bramkarzy są ślepi, że wpuszczają kogoś takiego do bramki!? odpowiedz

kędzior - 12 minut temu, *.vectranet.pl Przede wszystkim Legia gra zbyt defensywnie.Legia jest za mało agresywna w odbiorze piłki,a w zasadzie coś takiego jak odbiór piłki i pressing w Legii nie istnieje.Legia jest zbyt grzeczna w polskiej lidze.Raków gra wysoko i stosuje pressing i to wystarcza.Może Legia na początek nauczy się tak grać? W dzisiejszych czasach pressing to jest element podstawowy.Legia nie rekompensuje braku pressingu jakimiś niesamowitymi umiejętnościami dlatego przegrywa z takimi ekipami jak Raków odpowiedz

Jędza : Ślimak w galarecie - 17 minut temu, *.t-mobile.pl Coś się wypaliło

Trener Michniewicz musi odejść !!!!

Stracił orientację i konsepcję odpowiedz

Majk Spajk - 24 minuty temu, *.tele2.se Grasz tak jak trenujesz. A, zapomnialem, u czeska zawsze wolne bo..... zmeczeni i przemeczeni. To i wyniki adekwatne. odpowiedz

Jano - 28 minut temu, *.orange.pl No niestety mistrzostwa już raczej nie zdobędziemy, z 10 porażek na koniec będzie bo te puchary europejskie wykończą nas jak Lecha w tamtym sezonie, cóż trzeba będzie przerwę w świętowaniu zrobić! odpowiedz

Kibolek - 36 minut temu, *.it-home.pl KOMPROMITACJA . za mało powiedziane . Efekt transferów ba ostatnia chwilę odpowiedz

Wojtek86 - 46 minut temu, *.chello.pl Czyżby wkrótce wymiana trenera? odpowiedz

Morda - 44 minuty temu, *.wanadoo.fr @Wojtek86: oby odpowiedz

Szyszko - 20 minut temu, *.plus.pl @Morda: haha Jozak czeka. Na kogo wy dzieci liczycie? odpowiedz

Wojtek86 - 4 minuty temu, *.chello.pl @Szyszko: Odezwał się weteran. Wcale się nie zdziwię jak Loczek wkrótce coś wywinie. odpowiedz

Roma - 47 minut temu, *.lunet.eu Punkty po meczu : 1/ nie da się wygrać meczu bez bramkarza ( bramki to jedno, ale też fatalne wprowadzanie piłki do gry ) 2/ Skibicki to taki Kopczyński u Magiery - nie wiadomo po co wychodzi na boisko 3/ Mladenović i Lopez … szkoda słów 4/ myślałem, że to co zrobił Lopez jest nie do przebicia, aż nadeszła 89 minuta 5/ denerwuje to ciągle machanie rękami, to jest piłka nożna 6/ mimo wszystko potencjał było widać i gdyby nie te wcześniejsze pięć punktów, kto wie… odpowiedz

Leśny Dziadek - 48 minut temu, *.centertel.pl Zawodowy piłkarzy powinien być jak Forest Gump - gnać przez cały mecz (jak do pożaru), a później galopem (jak najlepszy ogier na Pardubickiej) wykonać jeszcze 10 kółek wokół stadionu. I nie tylko co 3 dni, CODZIENNIE. Staszku wróć... Dość tego bredzenia o wiecznym zmęczeniu (chyba odpoczynkiem), dość tych urlopów po przegranych meczach, CZAS ZACZĄĆ BIEGAĆ... odpowiedz

(L) eon - 48 minut temu, *.inetia.pl To pytanie nie kto , tylko kiedy? Nie jestem fanem takich zmian , ale wiadomo że prezes długo nie wytrzyma. Czy w trakcie przerwy na reprę, czy dopiero w przerwie zimowej weźmie to Stanisław? Nie tylko Czesław do końca odpowiada za wyniki w lidze, ale wiadomo że prezes musi mieć kolejne MP ( i słusznie) żeby zarabiać kasę za rok w pucharach. Zresztą też uważam że MP 17 jest ważniejsze niż ewentualna wygrana z Leicester . Głód oczekiwania ponad 20 lat bez tytułu daje o sobie znać. Zresztą jak się nie strzela w takich sytuacjach jak dziś - to piłkarze dawali sobie sami wolne ? odpowiedz

Tak na szybko : - 50 minut temu, *.tpnet.pl Za mało pressingu (choć czasem był- ale za mało) , za mało gry bark w bark , za wolne rozgrywanie , za mało strzałów (choć coś , jakby się ruszało w tej kwestii , trochę więcej niż ostatnimi czasy strzelają - ale nadal za mało , w mordę ...) , błędy w obronie , ale to także z powodu za miękkiego środka pola . Ale w ogóle to nie było tak źle . Tu chodzi o to , dlaczego nie strzeliliśmy ośmiu bramek , a jedynie dwie ? (bo chyba w ośmiu sytuacjach trza było strzelić gola , bez żadnych usprawiedliwień ) . Co do Rakowa : do tej pory myślałem , że to takie skromne , zrównoważone chłopaki . Jest inaczej : brzydko dzisiaj się zachowywali , chyba sodówka im uderzyła do głowy . Tudor kolejny ''gwiazdorek'' po Śpiączce . Najpierw po chamsku sugerował sędziemu ''kilometrowy'' łokieć naszego obrońcy , a gdy strzelił nam gola , to zatkał se uszy , według mnie - prowokacyjnie . A ten ich obrońca , co prowokował Mahira , to chyba się o strzała prosił . Mahir ma silne nerwy , Jozue by temu obrońcy za...ał . Tyle , na gorąco (sory , jeszcze mnie nosi) . Myślę , że jutro Ślunsk W. zremisuje z Wisłą P. , a za tydzień My pokonamy Szajs , a malinowe nosy pokonają na wyjeździe przegotowane kartofle i wracamy do big gry . Hardkorowym składem - DAMY RADĘ ! ( L ) odpowiedz

jarekk - 53 minuty temu, *.metrointernet.pl Historia sie powtarza, dokladnie 30 lat temu bylismy w 1/2 Pucharu Zdobywcow Pucharow, remisowalismy z MU a w lidze strefa spadkowa, ledwie sie utrzymalismy. odpowiedz

singspiel - 47 minut temu, *.6.3 @jarekk: to sie raczej nie powtarza. nie ma już tego pucharu, a my jeszcze nie przegraliśmy mistrzostwa odpowiedz

curragh - 5 minut temu, *.6.3 @jarekk: i to były dwa różne sezony 1990/91 i 1991/92 odpowiedz

Zielu - 57 minut temu, *.centertel.pl Czesiu Ty już wyp...laj stąd dzbanie, takim probierzowaniem to do górnej 8mki sie nie złapiemy, w jednym ustawieniu nie są zgrani i idzie jak po grudzie, to guardiola z pomorza z dnia na dzień serwuje 442 z tymi toporkami typu jedrzejczyk, slisz, czy skibicki i lopez... Kur.a czapki z głów odpowiedz

Hawryl74 - 1 godzinę temu, *.virginm.net Suma nieszczęścia w zdobyciu bramki w tym meczu osiągnęła szczyt.

Oby szczęście dopisało z Leicester w 100%

Jedziemy dalej i tyle w temacie. odpowiedz

Amikorz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Lecicie z Wartom do druga liga chopy odpowiedz

Legia na dobre i na zle - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wypad to wy płaczki , tacy z was kibice? Czy wygrywasz czy nie będę zawsze z tobą, walić kibiców sukcesu. odpowiedz

Kun - 34 minuty temu, *.icpnet.pl @Legia na dobre i na zle: Bo nam w przeciwieństwie do ciebie nie jest obojętne czy Legia wygrywa czy przegrywa. Chcemy widzieć Legie walczącą i zwycięska, a tobie to wszystko jedno odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dziwne, że nie wyczłapali choćby punktu... Hańba, zaangażowania zero odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.knc.pl Koszykarze,siatkarze,rezerwy oraz pierwszy skład dziś same porażki.Każdy był gospodarzem tak na marginesie...dramat jakiś.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gdy patrzę na Wietesķę, to mam wrażenie że on nie rozumie żadnego systemu gry. Jędza nie ma siły biegać i gra futbol prymitywny, kupiono Rose, który nie gra, bo jest cienki jak plaster salcesonu. O Hołowni lepiej nie pisać, ale wyraz twarzy ma podobny do Wietesa.... Jedynie Nawrocki rokuje. Bez obrony, to można grać w kręgle. Tam się zawsze rzuca do przodu i nie trzeba wracać. Chyba, że wróci zjedzona wcześniej sałatka, ale to już inna historia.... odpowiedz

cuLt - 1 godzinę temu, *.. @Leśny Dziadek: No lepiej tego nie można było ujáć,dobrze że Mioduski czyta czasem komentarze, może wreszcie zrozumie że Michniewicze,dyrektory kucharskie i kilku kopaczy nie zasługujá nosić Legiinych barw. odpowiedz

Dario65 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Musimy się przygotować na sezon bez mistrza, przecież nie jesteśmy Bayernem Monachium. jak to przetrawimy to pogodzimy się z takimi wynikami. Mnie nie martwi dzisiejszy wynik z Rakowem a przegrane z Wisłą czy ze Śląskiem. Czysto piłkarsko Raków nic nie pokazał, żeby trąbić jaki to Papszun wspaniały a Michniewicz mierny. Gdybyśmy ten mecz zremisowali ( nie wiele brakowało ) ale to wszystko byłoby na farcie, tak jak gra w LE bo od czechów nie jesteśmy lepsi a jednak ich wyeliminowaliśmy. Podobnie jest z dzisiejszym wynikiem mecz na styku, prawdopodobnie gdyby bronił Boruc nie przegralibyśmy tego meczu. Taki jest sport, nie zawsze będzie wygrywać Legia. Grał mistrz z wicemistrzem, w zasadzie każdy wynik był możliwy. Najbardziej martwi mnie brak młodych zdolnych piłkarzy, wychowanków a wtedy nie będzie potrzeba wyzywać takich piłkarzy jak Lopez czy Slisz. Taki poziom reprezentują i nikt tego nie zmieni. W latach osiemdziesiątych XXw w Legii grało pół reprezentacji Polski a mistrzostwa nie zdobywaliśmy. dlatego cieszmy się ,że mamy drużynę która od kilku lat dość regularnie zdobywa mistrzostwo albo zajmuje drugie miejsce. Musi przyjść taki sezon, ze będzie gorzej. Dlatego cieszmy się,że we czwartek gramy z Leicester a za trzy tygodnie z Napoli. Tego się trzymajmy. odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Niestety Miszta koniec szans. Jest kiepskim bramkarzem. Na tym poziomie taka amatorszczyzna nie może mieć miejsca. Stracona bramka z Wigrami a teraz kompromitacja z Rakowem. No sorry - wypad do... no właśnie dokąd... Na ławkę do rezerw ??? odpowiedz

artic - 31 minut temu, *.t-mobile.pl @jo: dla miszty to sa takie kluby znicz pruszkow , korona kielce albo pogon siedlce a nie Legia Warszawa Downań to sie chyba juz starzeje ze nie widzi ze miszta to pasuje gora do klubow powyzejm odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Pomyślcie Lopes który jest z zawodu piłkarzem. Całe jego życie to piłka. Większość wolnego czasu spędza na treningach. Za kopanie piłki dostaje niewyobrażalne dla większości z nas pieniądze. I ten piłkarz dostaje pikę na na 2 metr i.... odpowiedz

Nh1234 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Czas na zmianę trenera... odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak się nie wykorzystuje takich sytuacji jak mieli Lopez i Emreli, to trudno myśleć o dobrym wyniku. Z pozytywów trzeba odnotować dobry występ Josue. Z negatywów kolejny raz Mladenowic. Mam wrażenie że coraz wyraźniej odstaje od kolegów z drużyny. odpowiedz

Josue - 52 minuty temu, *.chello.pl @j24: Josue? Dziś? Nie widziałem. Dla mnie to on totalne dno zagrał. No chyba, że wspomnę Slisza, który dziś totalne dno dna pokazał, ale w jego przypadku to po prostu taka „stabilizacja formy” odpowiedz

j24 - 26 minut temu, *.play-internet.pl @Josue: Według mnie Josue zagrał dobrze. Dobrze rozdzielał piłki, celnie podawał, groźnie dośrodkowywał. Coraz bardziej podoba mi się ten piłkarz (początkowo sprawiał wrażenie nieruchawego klocka). odpowiedz

PLK - 10 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Josue: najlepszy z naszych dzisiaj na boisku ( obok Nawrockiego).. Najlepszy jego mecz w Legii jak dotychczas... Wymiana Miszty na Tobiasza w następnych meczach!!! odpowiedz

Qra - 1 godzinę temu, *.virginm.net Szczytem był faul na sliszu jak zajadał baton energetyczny.Piłkarz z Rakowa go wykosił,a on wstaje i dalej je tego batona paranoja.Ku..a jak nie masz siły biegać to zrób miejsce na murawie dla kogoś bardziej ogarniętego. odpowiedz

Mistrz - 1 godzinę temu, *.. Ojej, co się stało się? :) odpowiedz

Kun - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @Mistrz: Muszę mieć lepsza wiadomość :) odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl Aby zaistniec w europie to trzeba chyba w lidze swojej pokazac ze nie ma sobie rownych bo w lidze europejskiej dlugo nie pogramy, w lidze polskiej zajmiemy gdzies miejsce w srodku tabeli i nastepny sezon bedziemy spinac sie zeby znowu siegnac po MISTRZA, wiec w roku 2023 bedziemy sie moze cieszyc i ekscytowac z LEGII Naszej odpowiedz

ziutek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Slisz, piłkarz widmo jak Zieliński w reprezentacji. Nie wiem co sie musi stać by usiadł na ławę. odpowiedz

Ktoś - 1 godzinę temu, *.net.pl Panie z Ł3 się popisały, nie ma co odpowiedz

Qra - 1 godzinę temu, *.virginm.net Szczytem był faul na sliszu jak zajadał baton energetyczny.Piłkarz z Rakowa go wykosił,a on wstaje i dalej je tego batona paranoja.Ku..a jak nie masz siły biegać to zrób miejsce na murawie dla kogoś bardziej ogarniętego. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Qra: Może to był snickers...Są takie zestawy - 3 w 1 opakowaniu. Można jeść i jeść... odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Mniam Mniam. odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niestety, ale w konfrontacji z Panem Markiem Papszunem, Nasz Czesio nie wypada dobrze.

Do tego słaby mecz młodego Miszty.

Z przodu sytuacje jakieś tam były, ale też bez zachwytu.

Słabo gramy w lidze w tym sezonie.

Szansa na rehabilitację w czwartek. Trzeba zagrać na 110% odpowiedz

SZEWC - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ale o co wam chodzi? Przecież prezes stwierdził ostatnio, że mamy drużynę KOMPLETNĄ !!! HE HE HE HE HE HE odpowiedz

śmieszny kibic - 1 godzinę temu, *.50.163 Najgorzej wkurzają teksty typu "w tej śmiesznej lidze" itd. Przypominam, że póki co najwybitniejszym przedstawicielem tej śmiesznej ligi jest Legia, to ona w dużej mierze kreuje jej wizerunek, stała się sama śmieszna ponieważ słabo jej idzie ze śmiesznymi w jej mniemaniu drużynami, niestety Polska jest rozbawiona po porażkach Legii. Nie chodzi tu nawet o zawiść, nienawiść itd. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.55.26 4 porażka w 7 meczu.... odpowiedz

Niech - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Gra Muzyka! odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.net.pl Kolejne upokorzenie.....wstyd i dziadostwo ....pies was ..... Kopacze. odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Pozytyw w tym meczu taki ze wyniki dla Rakowa robi czlowiek ktory sie u nas wychowal . A w klubie poznali sie na nim jak na Lewandowskim. I prosze nie wyzywac go od zdrajcow tylko szacunek dla niego. odpowiedz

piotr_zabki - 1 godzinę temu, *.jjs.pl Tobiasz do bramki jak niema ARTURA. Reszta Lopes dwójka, Jedza dno. Slisz tragedia. Na plus Josue, Emreli, Nawrocki, Kastrati, Charatin.

odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.6.3 @piotr_zabki: Jędzanie grał źle. Za to Mladen to tragedia odpowiedz

observer - 1 godzinę temu, *.50.163 Patrząc z boku, obiektywnie, wiedziałem, że Legia przegra. Nie tylko zresztą ja. Jak uważnie się patrzy to się widzi. odpowiedz

R-1921 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pisałem przed meczem, że prawdopodobnie wygramy to były z waszej strony szydery i bluzgi. Nie docenialiście nas i lekceważycie każdego w tej lidze zapatrzeni w lustro wielcy Legioniści. Mamy świetnego trenera i bardzo ambitnych piłkarzy, świetnie przygotowanych fizycznie do sezonu. Drużyna notuje progres z roku na rok i całkiem możliwe, że w tym roku zdobędzie mistrzostwo. Przeszkodzić nam może tylko Lech. Wy macie międzynarodową zbieraninę która jest piłkarskim odpadkiem w Europie i już nawet tu w tej słabej lidze nic nie znaczy. Obudzicie się na koniec sezonu ze zdziwieniem, że wasza Legiunia jest w środku tabeli. Interesuję się piłką od 30 lat, oglądam wszystkie ciekawsze ligi w Europie, oglądam też i naszą ekstraklapę. Potrafię na zimno i obiektywnie ocenić kto ma jaki potencjał i w jakiej formie się znajduje. Byłem w przeszłości trenerem II klasy i mam sporą wiedzę o futbolu. Wasz klub się stacza, powoli ale jest to widoczne. Stopniowo obniżany jest poziom drużyny i nie zmieni tego awans do LE. Widzą to wszyscy naokoło, tylko nie Wy. Legii już się nikt nie boi ale Wy dalej żyjecie w swoich snach kolosa na glinianych nogach. Śpijcie dalej, nam i innym to pasuje. Dobranoc odpowiedz

Do - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @R-1921: nigdy nie zagracie w grupie ligi Europy o LM nie wspomnę, to chwilowy kryzys Legia jest poza zasięgiem Rakowów, Piastów i innych jedno-dwu sezonowych wynalazków odpowiedz

lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl @R-1921: Co Ty człowieku piszesz? Setki z dwóch metrów nie weszły, bo inaczej byś śpiewał! Nie wychwalaj Rakowa, bo dziś powinien wrócić bez punktów! To nie Raków wygrał, tylko Legia sama przegrała! Taka jest piłka! Papszuna nie wychwalaj, bo nic wielkiego nie zrobił! odpowiedz

dres - 1 godzinę temu, *.50.163 @lolo: Co Ty chrzanisz, Raków wygrał i tyle. odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @R-1921: taki macie ekstra zespol,że was Belgowie pojechali bez mydła, trenera może macie dobrego nie przeczę, ale Legia to.marka w Polsce i każdy zespół na nią się mobilizuje podwójnie,wy sobie ta marke budujecie,jak co najmniej za5- 10lat będziecie w tym samym miejscu( w co watpie) to szacunek, parę sezonów i was nie będzie, taka przyszłość was czeka ,jak amike czy inne grocliny odpowiedz

Matt - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @R-1921: Papszun to taka gwiazda trenerska jak kiedyś lansowano Stawowego, niedawno Stokowca. Zdobądźcie chociaż mistrza jesieni to pogadamy. odpowiedz

Quick - 1 godzinę temu, *.chello.pl @R-1921:

Człowieku o czym ty piszesz. Pochodzisz ze wsi i pchasz się na salony. Nie porównuj się do Legii. Nam takie sezony trafiają się bardzo żadko a i tak dosyć regularnie zdobywamy MP. A wy, no właśnie kim wy jesteście odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.6.3 @R-1921: Legia zagrała słabo, a i tak zwycięstwo Rakowa bardzo szczęśliwe. Zabrać wam Lopeza i co najwyżej 8 lokata w tabeli. Co do przygotowania, to sił starcza wam na kilkadziesiąt minut. Potem, nomen omen, obrona Częstochowy. Co do Papszuna - zgoda - dobry trener jak na polskie warunki. Sądzę, że na koniec sezonu będziecie w pierwszej piątce. i tyle odpowiedz

cuLt - 1 godzinę temu, *.. @R-1921: Nie ośmieszaj sie, my dawno o tym wiemy, niestety nie mamy wpływu na decyzje Prezesa, i jego wizji,były protesty itd nic to nie dało, jedynie sytuacja jak dziś może sprawi że Legia dostanie super trenera i efektywny sztab trenerski a nie aktualná zgraje naciâgaczy,....od trenera do kierownika i tego dyrektora l antysportowgo kucharskiego odpowiedz

Do r - 1 godzinę temu, *.orange.pl @R-1921: :D różnica między wami a nami jest taka, ze was 5 minut szczęścia cieszy tak, jak nas łącznie wszystkie trofea w XXI wieku. I cieszcie się, bo na koniec sezonu i tak to my, a nie wy będziemy na szczycie :) a i jeszcze jedna - wasz trener pod względem liczy osiągnięć nawet nie stał koło naszego :) odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @R-1921: Rozumiem radość po wygranym meczu. Można powiedzieć, że byliście dziś o tą jedną bramkę lepsi. Macie mądrego i zrównoważonego właściciela, znajacego się na rzeczy prezesa i stabilnoścna stanowisku trenera. Idziecie w górę. Z tym się zgadzam.



Co do reszty....nasza kadra pod względem narodowości nie odstaje od Waszej. Dziś w wyjściowym składzie Rakowa grało 4-ech Polaków, u nas 6-sciu. Zatem jeśli mówisz o zbieraninie, dotyczy to równiez Twojego klubu. Co do ich jakości...mozna polemizowac. Dziś Legia popełniła za duzo błędów w obronie a i tak mogła i powinna co najmniej zremisować. odpowiedz

Ryj - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl @R-1921: Kolego, były trenerze z II ligi kartoflanej: Legia to My! Gdziekolwiek się nie obudzimy to zawsze będziemy my, a nie wy - czyli cała reszta do kupy wzięta. odpowiedz

...(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miszta Czarku, nie przejmuj się było dobrze Artur Ci to powie. Guwniarze piszą bzdury bo to mało który 4+ (L) odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl O mistrzu zapomnieć , ale to nie problem w przyszłym roku bez mistrza nie ma też pucharów ,

nawet konferencji bo oni nie przejdą tylu rund odpowiedz

kalafior - 1 godzinę temu, *.50.163 Wczoraj beka z Lecha w Warszawie, dzisiaj beka z Legii w Poznaniu. Jedni warci drugich. odpowiedz

Marce(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Cholerny niefart?Wątpię.Dwukrotnie niewykorzystane "setki".Albo brak umiejętności albo zawiodły nerwy.Trudno mi uwierzyć że przejdziemy Leicester. odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @Marce(L): Zgadzam się w 1 i 2 lidze pełno jest takich co prześladuje cholerny niefart odpowiedz

....(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Młodzież i grajcie po swojemu tylko (L) odpowiedz

wkurzony - 1 godzinę temu, *.orange.pl Najgorsze jest to, że graliśmy bez bramkarza! Przez cały mecz w bramce Legii wisiał ręcznik. Przypominają się czasy Antolovicia... Ech. Miszta ławka. Niech gra Tobiasz. odpowiedz

S3p - 1 godzinę temu, *.chello.pl @wkurzony:

3strazly 3 bramki i karny.

Przypadek odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl @wkurzony: Pomylil dyscypliny, myslal ze to zapasy i za wejscie w nogi i obalenie przeciwnika dostanie trzy punkty. A tu nie, trzeba lapac pilke a nie rywala za nogi. odpowiedz

wedek - 1 godzinę temu, *.plus.pl słabiutka legia odpowiedz

Roger_1916 - 1 godzinę temu, *.aster.pl Graliśmy dziś bez bramkarza... Jeśli ktoś uważa że Miszta to przyszłość Legii to niech idzie do lekarza - od oczu odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jedrzejczyk zero zwrotnosci ,glupie faule,lapie goscia i on nie winny,.chlopie jestes kapitanem, daj przykład dobrej gry , slisz dostaje pilke do przodu i zawrotka do tylu do stopera ,gra życia.i jakiegokolwiek błysku, lewa strona nie istniała, miszta zawala.mecz i on nie winny przy karnym ,.gościa tnie , to nie stać nas na 2 lepszego bramkarza tylko jakiegos juniora .Plan mistrza Polski na ten mecz grać do kastratiego i.moze coś z tego będzie? Co.mozna wywnioskować z ich gry ? Rakow zbieranina kopaczy przyjeżdża i bije 3 bramki , i nic sie nie stało????? odpowiedz

bet - 1 godzinę temu, *.mm.pl @K(L)AKIER: skończ już z nawijką że czwa to zbieranina bo jak na ten śmieszny kraj są ok, zresztą co powiedzieč o naszych gwiazdorach albo cudem remisującej z nimi amice odpowiedz

kalafior - 1 godzinę temu, *.50.163 Wczoraj beka z Lecha w Warszawie, dzisiaj beka z Legii w Poznaniu. Jedni warci drugich. odpowiedz

Siedlce - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Sorry ale mentalność Polaka jest taka. Po co ściągać szrot, gramy naszymi młodymi. Co pokazał Miszta co wszystko puszta . Skibicki ? Co najmniej rezerwy. Gol z Lechem wywindowal go do szerszego składu. Ślisz ? Nie wiem co napisać.... technik to nie jest. Dramat odpowiedz

Eee - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Siedlce: A dwie asysty przeciwko Bodo , to nie Skibicki przypadkiem zrobił ? odpowiedz

kami(L)PRAGA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl winni porazki i kiepskich wystepow Legii

Mladenovic 1

skibicki 1

lopez 1

do Michniewicza mecz nie zaczyna sie od 65 min gdy przegrywasz mecz sie zaczyna od 1 min wynik nie zaczyna sie 0-0 tylko 0-2 i taki klub jak Legia od 1 minuty ma cisnac przeciwnika by wygrac minimum 3-4 bramkami bronienie wyniku 0-0 wychodzac 2 defensywnymi pomocnikami konczy sie porazka

Mioduski skoncz ta farse z tymi młodziezowcami ktorzy nie daja se rady na poziomie 4 ligi gdzie 76 klubow wystepuje i hanbia nasze barwy wstydu poczatek i nie bedzie konca przez najblizsze lata odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Spokojnie, dajcie sobie na wstrzymanie - do Lecha starta jest taka sama jak była. Maja potencjał, jeszcze przed świetami odrobią wszystko. Nie zagrali źle - mogli to spokojnie wygrać. Kwestia bramkarza i braku skuteczności. W sezonie za Hassiego tez długo ,,dochodzili” do siebie, a jak doszli to październik - grudzień była najlepsza Legia jaka pamietam w tym wieku. odpowiedz

Abcd - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Xyz: zgadzam sie i mam nadzieje na punkty w kolejnych spotkaniach odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.net.pl @Xyz: potwierdzam opinie w końcu pograli ładnie, Lepes za Kastratiego to był bład, Charatin zaczyna grać, będzie mega paka ! odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @KibicL: Zaczęli grac przy wyniku 1-3

Niestety w tym sezonie nie jesteśmy konkurencja dla drużyn walczących o mistrza

A chlopaki z charakterem zostaną sprzedani w najbliższym okienku transferowym odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Konrad: mój drogi imienniku :) jak to się wszystko zgra, to z tej ligi nie będzie czego zbierać. Jeszcze wspomnisz moje słowa i to całkiem niedługo :) odpowiedz

Mistrz - 1 godzinę temu, *.. @Xyz: różnica jest taka, że Lech Poznań ma pierwszą porażkę w tym sezonie, a legia czwartą :) odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Mistrz: lech będzie sobie dobrze radził do momentu jak nie zaczniemy dojeżdżać do nich. Wtedy zaczną puchnąć. Chyba, ze przegrają kolejny mecz, to kłopoty zaczną się jak mniemam ,,u was” patrząc po wielkości liter w drużynach, wcześniej :) możecie zaklinać rzeczywistości ale prawda jest taka, ze prędzej czy później się spalicie. Sorry, ale jak nawet za najlepszego trenera, który pracował w naszej lidze w ostatnim 10-leciu nie daliście rady, to gdzie przy Maćku, który jest trochę ,,odgrzewany” jak kiedyś Smuda, ,,bo kiedyś miał wyniki”. odpowiedz

Konrad - 54 minuty temu, *.icpnet.pl @Xyz: Trzymam Cię za słowo

Jak nie to stawiasz piwo :)

Pozdrawiam serdecznie odpowiedz

Xyz - 46 minut temu, *.orange.pl @Konrad: :) również pozdrawiam :) odpowiedz

Boruc - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ten mecz pokazał ile znaczy dla nas Boruc, z nim w bramce nie przegralibysmy tego meczu... odpowiedz

Haha hihi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie ma nie ma jej odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.105 Co się stało z Cezarym Misztą ? Czy trener wiedział w jakiej on jest formie psychicznej ? Piłkarz do czasu kontuzji rokował nadzieje na dobrego bramkarza. Dziś był jego cieniem. Nie winię Cezarego Misztę , winię trenera, ktory go wystawił do meczu z .. Rakowem. LEGIA w trybie pilnym potrzebuje bramkarza o umiejętnopściach zbliżonych do Artura Boruca. Trener już po stracie pierwszej bramki zawinionej przez Misztę powinien go wymienić . O samej grze zespołu nie będę pisał, bo zapewne zainteresowani go oglądali. Powiem tylko tyle ,gdyby był bramkarz LEGIA tego meczu nie przegrała by ! odpowiedz

Daszka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Trampek: a może zaryzykować szybki roczny kontrakt z...Malarzem?! Wprawdzie jest już piłkarskim emerytem, ale jeszcze nie jedno byłby w stanie wybronić naszej drużynie. W tym czasie pilnie powinno się poszukać młodego perspektywicznego bramkarza. Boruc i Miszta to ślepy zaułek. odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.mm.pl Skibicki, Mladen poniżej krytyki. Andre beznadziejny faul, gdzie każdy wie jak Lopez strzela wolne, Czesiu napewno 100 razy im powtarzał. Szkoda porażki bo raków nic nie pokazał, 3 stałe fragmenty im wystarczyły odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Chyba pojawi się informacja "Czesław Michniewicz nie jest już trenerem Legii". Nie wierzę, że Dariusz wytrzyma presję, tym bardziej, że będzie okazja bo czas na kadrę. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Kamuflaż: Jutro!!! odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.105 @Kamuflaż: Tak mnoże być . odpowiedz

Yto - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gdzie jest ten któś xz Basel ?taki miał býć piękny amerykański odpowiedz

Rado 1970 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gdzie jest……moja Legia ….nie ma….

odpowiedz

Haha Hihi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pokazali co potrafią , piłkarzyki pajacyki!!! Chcemy naszą Młodzież!!! Czarek ???????? Artur J ???? co ty wyprawiasz? odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kolejny raz pozytywnie wydymani , "miszczu" oszczędź wstydu cała Polska ma polewkę.... odpowiedz

Ziomek - 2 godziny temu, *.oxynet.pl Boruc niech wroci i broni do 50 bo z takim bramkarzem jak Miszta to szkoda grać. Drugi mecz z rzędu zaje... lepsi bramkarze wypoztczeni są ???????? odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl Kompletny zespół ? Boruc emeryt nie ma zmiennika . Miszta jeszcze dużo musi się nauczyć. Kolejna wtopa Mioduskiego. Jędrzejczyk i Mladenovic ławka. Bezwzględnie. odpowiedz

Luk1916 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Kolejne bramki miszty Tobiasz w razie wu A nie miszta jakby grał Boruc to było by 2 1 dla nas odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Cóż...Raków zagrał tak jak zawsze. Dobre rzuty rozne (kogo pilnował nasz kapitan???) i Ivi Lopez, którego nie mozna faulować na 30-stym metrze. Wszyscy wiedzą jak oni grają, ale dla naszych obrońców to i tak kosmos.



Miszta...cóż, chłopak się spala. Nie jest gotowy na ekstraklasę w tej chwili. Powinien iść na wypożyczenie jak wczesniej Majecki. Nie wiem, co dzieje się z Wojtkiem Muzyką. Bardzo fajnie bronił w Grudziądzu, a u nas znikł.



Oprócz Nawrockiego obrona dziurawa jak sito. A i tak grają najlepsi. Czemu zagrał Martins a ni Charatin? Dlaczego nie grał od początku Muci albo Pekhart? To pytania do Michniewicza.



Robią się duże straty. Częśc pewnie odrobimy, ale na tyle by obronić MP? Na tą chwilę wygląda, że nie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wolfik: Mam cały czas przypuszczenie graniczące z pewnością, że z tym właścicielem ciągle było, jest i będzie coś nie tak. Może facet oprócz braku wiedzy i umiejętności prowadzenia klubu piłkarskiego, ma też zwyczajnie pecha...Oczywiście jedno z drugim się wiąże. W każdym razie ciągle jest coś nie tak. Gdy wydaje się, że będzie lepiej, zaczyna się kolejny kasztan. Pamiętam końcówkę poprzedniego sezonu, to wtedy w lidze zaczęły się problemy mentalne, kondycyjne i inne. Zaczynam rozumieć, dlaczego do takiego klubu jak Legią, najbardziej pasuje trener o charakterze Pana Stanisława Czerczesowa. Zamordysta - Sprawiedliwy Przyjaciel. Na zawsze zapamiętam - co dzisiaj robimy?- biegamy, a później? - biegamy dalej...Czesław to taki miły kolega piłkarzy, i to się kolejny raz nie sprawdzą. Podobnie było z Magierą i Vuko. Gdyby trenerem był Pan Stanisław, jutro kilku piłkarzy zamiast urlopu, czy jacuzzi, biegałoby kolejne rundy, i to na tempo. Oczywiście w nagrodę... odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Lopes dyscyplinarnie powinien wylecieć z roboty

odpowiedz

Tarchomin - 2 godziny temu, *.orange.pl Ślisz i Mladenovic to jest dramat nawet na ławce rezerwowych nie powinno ich być odpowiedz

(L)eon - 2 godziny temu, *.plus.pl Czemu nie grał w bramce Tobiasz tylko te drewno miszta czemu Muci tak późno i co robił Jędza przy bramce tudora dramat i żenada w jednym odpowiedz

Cb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Martins Ślisz Pekhart Mladenovic wypad. odpowiedz

0-711 - 2 godziny temu, *.plus.pl @Cb: chyba zapomniałej dodać kogoś na pierwszym miejscu w tej liście...? odpowiedz

Cb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @0-711: Michniewicza pseudo taktyka trenera czy opiekuna odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl @0-711: Lopes hahahaha odpowiedz

0-711 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Cb: dokładnie!!! odpowiedz

Kieł - 2 godziny temu, *.melita.com To nie jest kolejna strata punktów. To jest koniec tego projektu. Na jaki inny mecz mogą się lepiej zmotywować? No na Lecha. Ale po Lechu będzie już po mistrzostwach. Stanisław musi wrócić. Czesiek zabieraj drony. odpowiedz

Marcos - 2 godziny temu, *.com.pl Misztal, Mladenovic, Skibicki, Lopes niech sobie odpoczną. Wstyd po 7 kolejkach 4 poraźki.

odpowiedz

Wszyscywon - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wszyscywon

odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Michniewicz won Won

Pojęcia o trenowaniu nie masz,

To co grają Slisz ,Miszta, Mlade

Jedza to normalny

Kryminał

Michniewicz

Wonnnnnnnnnnn ...... odpowiedz

Luk1916 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Luk1916

odpowiedz

Slavo - 2 godziny temu, *.com.pl Co za syf odwalili! Raków nic wielkiego nie pokazał dlatego tala porażka bardziej boli.

Mladen zaczyna odwalać manianę. Z meczu na mecz gra coraz gorzej. Co w podstawowym składzie robi Skibicki! Kto to jest?! Martins nic! Syf, kiła i mogiła! odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma Artura i nie ma obrony. Niestety, ale będzie tylko gorzej bez bramkarza na odpowiednim poziomie. Miszta powinien ogrywać się w niższych ligach. odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl Gramy bez bramkarza. Co się dzieje z Borucem ?

odpowiedz

Kwas70 - 2 godziny temu, *.oktv.se Wklady do koszulek,juz z leczna i wigrami grali wielki ch.j ale dzisiaj uswiadomili mi ze szkoda dla nich czasu. odpowiedz

s3p - 2 godziny temu, *.centertel.pl 4 porazki w 7 meczach to nie jest przypadek. natomiast wystawienie Miszty w tym meczu to czysty sabotaz i dzialanie na szkode klubu i samego pilkarza... odpowiedz

Ryba - 2 godziny temu, *.chello.pl NO CÓŻ TRZEBA ROBIĆ POPCORN I CZEKAĆ NA INFO JACY TRENERZY MOGĄ DO NAS PRZYJŚĆ. odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl Czy tacy zawodnicy jak jedzą maladenowic czy skibicki muszą grać w podstawie od jakiegoś czasu nic nie grają ale i tak w podstawie wychodzą no i brak Artura widoczna jest odpowiedz

0-711 - 2 godziny temu, *.plus.pl Czesiu! Brawo za wprowadzenie Lopeza! Gość miał same straty i złe zagrania piłki. Do tego Mladen od pół roku DRAMAT. I ostatnie: ile jeszcze musi błędów popełnić Miszta, żeby już więcej nie bronić w Legii??!! Dziękuję dobranoc. odpowiedz

DRAMAT - 2 godziny temu, *.play-internet.pl SKOŃCZYMY JAK LECH W POPRZEDNIM SEZONIE, ZERO PUCHARÓW ;) odpowiedz

Abcd - 2 godziny temu, *.chello.pl No niestety. W pierwszej połowie Martins, w drugiej Lopes i Emreli. 3 zmarnowane setki :/ odpowiedz

D - 2 godziny temu, *.tpnet.pl 4 porażka w 7 meczu powinna oznaczać zwolnienie Michniewicza odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.plus.pl Redakcjo. Czy chodzicie na konferencje prasowe?

PROSZĘ !!! Zapytajcie trenera ile będzie grał tym patałachem Mladenowiciem??

Drugi to Jędrzejczyk, ten gość to kolejna tragedia?? W obronie poza Nowickim nie mamy nikogo.

No i jeszcze Lopez, dlaczego nie gra Kostorz???

Pozdro dla Wszystkich Wk.....nych odpowiedz

Sebo86 - 2 godziny temu, *.orange.pl Ciekawe co będziecie pisać jak wygrają z Lester. Rok temu na 8 meczów 4 porażki były i strata chyba 9 punktów do lidera. Spokojnie odpowiedz

0-711 - 2 godziny temu, *.plus.pl @Sebo86: chłopie obudź się. W zeszłym to 4 były na 30 meczów!! odpowiedz

ee - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Sebo86: jak to co? przecież liga jest tak samo ważna. Chcesz zebyśmy skończyli jak Lech ostatnio ? trzeba punktowac w lidze nie ma innej możliwości. Chyba,że Czesio liczy na 3 miejsce i wygranie LKE wtedy puchary będą bez mistrza. Ale bądzmy poważni ;) odpowiedz

s3p - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Sebo86:

do niczego nam nie sa potrzebne puchary europejskie. po samym awansie do grupy to powinny byc drugorzędne rozgrywki. Tylko liga sie juz liczy w naszej sytuacji w tabeli.

moga nawet wygrac ta grupę i nie ma to dla nas żadnego pozytku jesli jestesmy w dole tabeli. odpowiedz

Matti1916 - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie miejmy pretensjii do trenera. Widać właśnie jakich zawodników mu do grania dał duet kucharski mioduski odpowiedz

ryba socho - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl wiem ze puchary sa wazne ale wszyscy nawet komentatorzy cplus wiedza to czego nie wie ten GRUBY !!!! odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.knc.pl Brak słów na to...czwarta porażka,a mogliśmy mieć sześć punktów straty do Lecha i dwa mecze zaległe,więc sprawa byłaby prosta,no ale po wuja dziś wygrać,jak można przegrać? Srać się chce... odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mistrzostwo do zapomnienia..... odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Cieszyliśmy się po porażce Lecha...a sami przegrywamy u siebie, wyjdą nam te puchary bokiem :( odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kiepska obrona i nieskuteczność. Mecz spokojnie do wygrania. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Zgadzam się. Te setki powinny wpaść. odpowiedz

boj - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: ależ p... człowieku.,, wszystko jest do wygrania a prawda jest taka że czwa pojechała nas jak dziadów i sama miała lepsze sytuacje niż my więc skończ p... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @boj: Wez pigułkę na uspokojenie, a drugą na kłopoty żołądkowo - jelitowe... odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl co tu komentowac !!!!!!! 4 porazki odpowiedz

