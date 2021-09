Bramki i skrót meczu z Rakowem

Czwarta porażka w lidze w siódmym meczu sezonu - aktualny bilans drużyny Czesława Michniewicz pozostawia wiele do życzenia. Po raz kolejny przy Łazienkowskiej triumfował Raków Częstochowa, który trzykrotnie pokonał Cezarego Misztę. Legii zabrakło skuteczności w najprostszych sytuacjach. Skrót z meczu na Ekstraklasa.TV Skrót z meczu na ŁączyNasPiłka.pl

