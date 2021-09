Nawrocki: Mogliśmy nawet wygrać

- Dla mnie nie ma znaczenia, czy gramy trójką czy czwórką obrońców. Całe życie grałem w czwórce i nie jest to dla mnie dziwne. Możemy na boisku używać obu ustawień. Ciężko nam było dzisiaj stwarzać sytuacje bramkowe, Raków cofał się bardzo głęboko. Mają wysokich stoperów, którzy dobrze bronią. Mieliśmy dziś sporo sytuacji bramkowych, mogliśmy doprowadzić do remisu 3-3, a nawet wygrać, gdybyśmy je wykorzystali. Niestety, nie udało się. Wiedziałem, że mamy jesienią wiele spotkań i że kiedyś dostanę swoją szansę na grę. Miałem świadomość, że jeżeli będę prezentował się dobrze, ta szansa się pojawi i że ją wykorzystam. Nie sądziłem jednak, że stanie się to tak szybko. Gramy w piłkę dla takich spotkań, jak z Leicester. Oczywiście, nie chodzi tylko o fajny mecz dla nas i dla kibiców, ale chcemy też zdobywać punkty - powiedział po spotkaniu z Rakowem Częstochowa Maik Nawrocki.

Ben - 46 minut temu, *.inetia.pl Kapitan Jędza znowu nie wyszedł do wywiadu . Kolejny mecz kiedy drewniany kapitan pokazuje się otzymując żółtą karkę. odpowiedz

Paco - 1 godzinę temu, *.60.237 Wygnali młodego w strefę wywiadów, który nota bene akurat zagrał przyzwoicie, w dodatku niezbyt wygadanego, bo nikt inny nie miał odwagi świecić oczami słuchając pytań na temat swojej nieudolności. odpowiedz

kami(L)PRAGA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl zesrać sie w spodenki tez mogliscie dobrze ze tego nie zrobiliscie bo wiekszej dawki wstydu juz nikt nie zdzierży !!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co za bredzenie. Zwala winę, na atakujących? Stworzyli sytuacje, coś strzelili, w sumie 2 bramy.

Chwilami Raków, nas zdominował, a chwilami to my ich dominowaliśmy.



Przegraliśmy przez nędzna obronę i stratę 3 bramek ze stałych fragmentów.



Nie przegraliśmy przez słaba skuteczność w ataku, tylko przez nędznych obrońców takich jak Maik.

Żałosne.



To co wyprawia Jędza i Miszta to jest jakaś farsa. odpowiedz

kami(L)PRAGA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @ja: Miszte mozna usprawiedliwic malo wystepow malo ograny gosc z takim przeciwnikiem jak rakow nie powinien dostawac pierwszych szans do ogrania sie wina porazki to defensywne nastawienie michniewicza 2 defensywnych pomocnikow czego on chce bronic ??? przy stanie 0-0 ?? zawsze konczy sie tak samo bramka w plecy i gonimy wynik zmiany ofensywne nawet z wigrami suwalki ostatnio Legia od 1 min powinna wychodzic z nastawieniem ze przegrywa 0-2 i musza odmienic losy spotkania tylko w ten sposob mozna cos ugrac jak bronia wyniku 0-0 to potem konczy sie ten wynik porazka remisem lub uratowanym zwyciestwem to nie europejskie puchary bysmy musieli defensywnie sie nastawiac bo nie trenujac ofensywnej gry to i w defensywie i w ofensywie bedziemy beznadziejni odpowiedz

PLK - 42 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl @ja: Człowieku, co ty wypisujesz! Nawrocki jest nędzny? Chyba nie oglądasz meczy! Jedyny pewniak w linii obrony! Dzisiaj kilka razy ratował skórę kolegom! Jedyny trzymal poziom w tej defensywie!!! Co do reszty naszych defensorów w tym meczu nie będę się wypowiadał bo szkoda słów! A jeśli chodzi o ofensywę to powiem ci kolego że tak, przegraliśmy przez fatalną skuteczność w tym meczu!!! Pozdro... Tylko Legia... odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.virginm.net Wszystko mogliście,ale jak zwykle jaj zabrakło.Chociaż Ty byłeś jedyny na plus w tej drużynie drewniaków. odpowiedz

R(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @AA: nie mowie że żagrał źle ale przy drugiej bramce to on przegrał główke... a przy karnym był chyba spozniony, dlatego miszta wychodził do obroncy..tak obiektywnie patrząc miał lepsze mecze odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.virginm.net @R(L): Zgadzam się z Tobą,ale nie do końca miał parę przebłysków np. jak wybił piłkę zmierzającą do napastnika Rakowa w pierwszej połowie,uprzedził parę razy napastników wybijając piłkę za linię końcową.Druga bramka to ewidentnie wina naszego kapitana,który nie wiem zasnął albo oglądał telebim ale totalnie odpuścił krycie.Nie twierdzę że zagrał super,ale jako jedyny był na plus,ale to tylko moja opinia. odpowiedz

PLK - 7 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @AA: zgadzam się z Tobą Bracie... odpowiedz

