Oceny legionistów za mecz z Rakowem

Najwyższą ocenę za mecz z Rakowem przyznaliście Mahirowi Emreliemu. Występ azerskiego napastnika oceniliście na 3,8 w skali 1-6. Nieco niższe noty uzyskali Josue, Nawrocki i Charatin. Zdecydowanie najniższą ocenę otrzymał Cezary Miszta - 1,6. W sumie oceniało 1018 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7. Emreli 3,8 Josue 3,6 Nawrocki 3,6 Charatin 3,4 Kastrati 3,2 Muci 2,9 Jędrzejczyk 2,6 Wieteska 2,6 Andre Martins 2,5 Pekhart 2,4 Slisz 2,3 Skibicki 2,2 Mladenović 2,1 Rafael Lopes 2,0 Miszta 1,6

Legion - 57 minut temu, *.chello.pl Też jestem za tym, żeby wprowadzić również możliwość oceny trenera w danym meczu i to, że wystawia w pierwszym składzie takie karykatury jak Skibicki a nie np. Muci i czeka ze zmianą do 60 minuty nie wiedzieć po co. Albo ciągle gra kompletnie beznadziejnym w tym sezonie Mladenoviciem. Że o Sliszu nie wspomnę.

Co do ocen piłkarzy to chyba Miszta z kolegami dali mu wyżej niż 1, bo ja nie wiem, jak można po takim meczu dać mu wyższą notę. Stracone 3 bramki, każda bezpośrednio (1.), lub pośrednio (2. i 3.) go obciążają. Skibickiemu też ktoś dał powyżej 2? Żart? Sliszowi też? odpowiedz

kyle - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Najgorzej nie zagrali, szczególnie w ataku. Po prostu brak szczęścia, brak skuteczności przy wykańczaniu akcji, bo akcje były. Tylko dwa wnioski po meczu: Misztal niestety nie jest bramkarzem na miarę Legii, wywalić Josue - koleś jest wyjątkowo nonszalancki, arogancki, irytujący. odpowiedz

stary trener - 2 godziny temu, *.vectranet.pl czytam oceny i slowa krytyki ale jakos nigdzie nie moge znalezć oceny pracy "misia" michniewicza - ial byc trener na lata a ja mam nadzieje ze to jego łabedzi spiew - jak pisalem ze on nie pasuje do LEGII to mnie jechano a teraz moje slowa sie sprawdzaja jak sie zaczynal sezon to caly czas tokowal -nie mam kim grac teraz zwala wine na brak skutecznosci i brak opieki ze strony opacznosci a nie potrafi powiedziec ze "popelniłem błedy moja wina" i tak jak Czerczesow w reprezentacji Rosji -dziekuje odchodze a pieniedzy nie biore /mimo oferty wyplaty ze strony federacji/ ale to trzeba miec cojones - zadam pytanie wiem ze P.Mioduski ma gdzies takie pytania zadawane przez starego trenera - kto Panu doradza??? czy nie czas na rozpirzenie tych "doradcow???? nie zawodnicy sa winni - oni graja tak jak ich trener przygotowal -kupuje Pan zawodnikow a tu TRZEBA ZATRUDNIC TRENERA Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA a "misia" na aut- prosze wlączyc myslenie i nie sluchac szeptaczy !!!!! odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Ślisz tradycyjnie za wysoko. odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Pawełek: a ty tradycyjnie leczysz tu kompleksy... Żebyś jeszcze był choć odrobinę zabawny... Żal..... odpowiedz

Spokojnie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Sputnik 44: ja tam się zgadzam jak zwykle za wysoko on i ręcznik na bramce.. Mniej gwiazdorzenia więcej pracy, choć dla Slisza to już za późno na cokolwiek.. odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mahir pewnie za strzał głową w końcówce meczu... Nikt nie zasłużył na więcej niż 2! odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Żmija : Mahira za tą główkę nie winię. Dostał piłkę po rykoszecie, o zaskakującej rotacji. Każdy kto kopał piłkę wie, że taka piłka może się odbić gdzie chce i nie sposób to przewidzieć. Katastrofą to był niby-strzał Lopesa. odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Martins i Slisz o punkt za wysoko odpowiedz

