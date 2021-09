SKLW zorganizuje czarter do Neapolu

Piątek, 24 września 2021 r. 10:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za niespełna cztery tygodnie, 21 października Legia rozegra wyjazdowe spotkanie fazy grupowej Ligi Europy z Napoli. SKLW zamierza zorganizować czarter do Neapolu, który będzie lądował we Włoszech w godzinach popołudniowych w dniu rozgrywania meczu, a powrót do Warszawy nastąpi po zakończeniu spotkania.



Cena przelotu w obie strony, wraz z przejazdem autokarem z lotniska na stadion wynosi 1100 złotych. Zainteresowani powinni pisać na maila czartery@sklw.info. Termin i miejsce zapisów podamy wkrótce.



Szczegółowe informacje o aktualnych warunka wjazdu do Włoch