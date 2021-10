1-4.10: Weekendowy rozkład jazdy

W najbliższą niedzielę liczna grupa fanów Legii uda się pociągiem specjalnym do Gdańska, wspierać naszych piłkarzy przy okazji meczu z Lechią. W sobotę nasze III-ligowe rezerwy czeka mecz przy Konwiktorskiej. W sobotę zapraszamy przede wszystkim na mecz naszych futsalistów, którzy o 18:00 podejmować będą w hali OSiR Włochy zespół AZS-u UG Gdańsk. Siatkarzy czeka z kolei wyjazdowy mecz z Norwidem Częstochowa. W sobotę i niedzielę w Łodzi (przy ul. Lumumby 22/26), amp futboliści Legii wezmą udział w trzecim turnieju sezonu 2021 amp futbol ekstraklasy. Jeśli legioniści chcą powalczyć o złoty medal mistrzostw Polski, muszą zdobyć komplet punktów. Na gali HFO Solpark w Kleszczowie, zawodnik Legia Fight Club, Szymon Obroślak zmierzy się z Argentyńczykiem, Larotondą. Transmisję 1 października od 20:00 pokaże TVP Sport. Rozkład jazdy: 01.10 g. 20:00 MVV Maastricht - FC Den Haag 01.10 g. 20:30 ŁKS Łódź - Zagłębie Sosnowiec 02.10 g. 12:30 Radomiak Radom - Termalika Nieciecza 02.10 g. 14:00 Wisła Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Łódź] 02.10 g. 16:00 AZS UJK Kielce - Legia II Warszawa [kosz] 02.10 g. 16:00 Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 02.10 g. 16:45 Warta Poznań - Legia Warszawa [amp futbol, Łódź] 02.10 g. 17:00 Norwid Częstochowa - Legia Warszawa [siatka] 02.10 g. 17:00 Polonia Warszawa - Legia II Warszawa 02.10 g. 18:00 Legia Warszawa - AZS UG Gdańsk [futsal, ul. Gładka 18] 02.10 g. 19:00 UWKS Legia - Victoria Warszawa [B klasa] [ul. Marymoncka 42] 03.10 g. 10:15 Widzew Łódź - Legia Warszawa [amp futbol, Łódź] 03.10 g. 13:00 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa [amp futbol, Łódź] 03.10 g. 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 03.10 g. 18:00 Legia Ladies - Ostrovia Ostrów Maz. [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3] Młodzież: 01.10 g. 15:00 Legia U18 - Arka Gdynia 03/4 [CLJ U18][LTC 8] 01.10 g. 16:00 Legia U15 - AP Jagiellonia Białystok 07/8 [CLJ U15][LTC 6] 02.10 g. 11:00 Legia U17 - MKS Polonia Warszawa 05 [CLJ U17][LTC 5] 02.10 g. 11:00 Legia LSS U14 - Znicz II Pruszków 08 [ul. Łazienkowska 3] 02.10 g. 11:30 Pogoń Siedlce 06 - Legia U16 [Siedlce] 02.10 g. 13:00 Legia LSS U12 - Agrykola Warszawa 10 [ul. Łazienkowska 3] 02.10 g. 13:45 Znicz Pruszków 09 - Legia U13 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 02.10 g. 14:30 Legia LSS U13 - SEMP Ursynów 09 [ul. Łazienkowska 3] 02.10 g. 15:00 WAF Ursynów 11 - Legia LSS U11B [ul. Lokajskiego 3] 02.10 g. 16:00 Legia LSS U10 - AS Wesoła 12 [ul. Łazienkowska 3] 02.10 g. 16:00 Legia LSS U8B - KS Wilanów 14 [ul. Łazienkowska 3] 03.10 g. 10:00 Drukarz Warszawa 08 - Legia U14 08 [Al. Zieleniecka 2] 03.10 g. 10:15 FFK Warszawa 10 - Legia LSS U12 [ul. Kołowa 18] 03.10 g. 12:00 WBS II Warszawa 13 - Legia LSSU8A [ul. Ledóchowskiej 3] 03.10 g. 12:00 Legia U11 - MKS Polonia W-wa 11 [ul. Łazienkowska 3] 03.10 g. 12:00 Legia U10 - Bór Regut 2012 [LTC] 03.10 g. 13:30 KS Ursus 10 - Legia U12 [ul. Sosnkowskiego 3] 03.10 g. 19:00 Escola Varsovia 03/4 - UWKS Legia 03/4 [ul. Fleminga 2] 04.10 g. 17:15 Legia Warszawa U-19 – UKS Probasket Mińsk Maz. U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 04.10 g. 17:15 Legia II Warszawa U-19 – Energa Hutnik Warszawa U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Legia U11 zagra w Turnieju Estima Cup w Nowej Rudzie (dla rocznika 2011 i mł.).

