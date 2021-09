Kontuzja Luquinhasa

Piątek, 24 września 2021 r. 13:34 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu z Górnikiem Łęczna urazu doznał Luquinhas. Brazylijczyk zgłaszał problemy w przerwie, a w 61. minucie opuścił boisko. Teraz przechodzi szczegółowe badania, a jego występ w spotkaniu z Rakowem Częstochowa stoi pod znakiem zapytania.



- Luquinhas ma problem z mięśniem czworogłowym. Zgłaszał to już w przerwie meczu z Górnikiem Łęczna, dlatego też dokonaliśmy wtedy zmiany. To dla nas bardzo ważny zawodnik, który opiera swoją grę na dynamice i kontakcie z przeciwnikiem, dlatego też często jest poobijany. Początkowo myśleliśmy, że jest to tylko zwykłe obicie, krwiak. Okazało się, że nie do końca, stąd jeszcze seria badań i po nich podejmiemy decyzję, czy będzie przewidziany do 20 na mecz ligowy. Jeśli nie, to będziemy walczyć, żeby był gotowy na Leicester - mówi trener Legii Warszawa, Czesław Michniewicz.