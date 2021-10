Legioniści zagrają w reprezentacjach

Poniedziałek, 4 października 2021 r. 11:35 Mishka, źródło: Legionisci.com

W październiku rozegrane zostaną mecze reprezentacji Polski oraz młodzieżowych reprezentacji narodowych. Po raz pierwszy od dłuższego czasu żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie otrzymał powołania do pierwszej reprezentacji. W kadrze Izraela będzie miał szansę wystąpić Walerian Joel Abu Hanna, Filip Mladenović w kadrze Serbii, Mahir Emreli w reprezentacji Azerbejdżanu, Ihor Charatin - Ukrainy, Lirim Kastrati - Kosowa. Ernest Muci i Jurgen Celhaka znaleźli się w kadrze Albanii U-21.



Powołania otrzymali również młodsi piłkarze Legii Warszawa - Maik Nawrocki, Cezary Miszta do U-21, Kacper Skibicki do U-20, Jakub Kisiel i Szymon Włodarczyk do U-19, a Maciej Bochniak, Jakub Jędrasik i Jakub Murawski do U-17.



Legioniści w reprezentacjach:



U-21 eME 2023

powołani: Maik Nawrocki, Cezary Miszta

08.10. godz. 20:00 Węgry - Polska (Segedyn)

12.10. godz. 16:30 Polska - San Marino (Kielce)



U-20 mecze towarzyskie

powołani: Kacper Skibicki

07.10. godz. 18:00 Polska - Niemcy (Rzeszów)

11.10. godz. 10:00 Norwegia - Polska (Lillestrøm)



U-19 eliminacje mistrzostw Europy

powołani: Jakub Kisiel, Szymon Włodarczyk

06.10. godz. 18:00 Polska - Finlandia (Grodzisk Wielkopolski)

09.10. godz. 15:30 Polska - Malta (Swarzędz)

12.10. godz. 13:00 Polska - Ukraina (Grodzisk Wielkopolski))



U-17 el. ME

powołani: Maciej Bochniak, Jakub Jędrasik, Jakub Murawski

07.10. godz. 15:00 Polska – Macedonia Północna

10.10. godz. 15:00 Polska – Andora

13.10. godz. 14:00 Irlandia - Polska



Zawodnicy zagraniczni - eliminacje mistrzostw świata:

powołani: Joel Abu Hanna (Izrael), Ihor Charatin (Ukraina), Mahir Emreli (Azerbejdżan), Lirim Kastrati (Kosowo), Ernest Muci (Albania U21), Filip Mladenović (Serbia), Jurgen Celhaka (Albania U21)

07.10. godz. 19:00 Albania U-21 - Andora U-21

09.10. godz. 18:00 Finlandia - Ukraina

09.10. godz. 18:00 Szkocja - Izrael

09.10. godz. 18:00 Szwecja - Kosowo

09.10. godz. 18:00 Azerbejdżan - Irlandia

09.10. godz. 20:45 Luksemburg - Serbia

11.10. godz. 18:30 Albania U-21 - Słowenia U-21

12.10. godz. 20:45 Ukraina - Bośnia i Hercegowina

12.10. godz. 20:45 Izrael - Mołdawia

12.10. godz. 20:45 Kosowo - Gruzja

12.10. godz. 20:45 Portugalia - Luksemburg

12.10. godz. 20:45 Serbia - Azerbejdżan