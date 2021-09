Ciekawostki i liczby przed Rakowem

W sobotę wieczorem legioniści stawią czoła Rakowowi Częstochowa, prowadzonemu przez Marka Papszuna. Zapraszamy do przyjścia na stadion i wspierania piłkarzy głośnym dopingiem. Przedstawiamy Wam kilka faktów i ciekawostek przed sobotnim starciem.



Rok 2021 jest zdecydowanie najlepszym w historii Rakowa Częstochowa. "Medaliki" zdobyły dwa trofea, które są pierwszymi w ich stuletniej historii. Klub z Częstochowy zwyciężył w Pucharze Polski, ogrywając w finale Arkę Gdynia, a na początku obecnego sezonu włożył do swojej gabloty trofeum za Superpuchar Polski. Częstochowianie po rzutach karnych ograli Legię.



W tym sezonie Raków w lidze rozegrał sześć spotkań i zdobył jedenaście punktów. Średnio najbliższy rywal Legii zdobywa ok. 1,8 punktów na spotkanie. Jeśli chodzi zaś o bramki, to "Medaliki" mają ich na koncie jedenaście (ok. 1,8 gola na mecz). Stracili natomiast dziewięć bramek (1,5 gola na mecz).



Najlepszym ligowym strzelcem Rakowa jest 25-latek Marcin Cebula, który trzykrotnie trafiał do siatki przeciwników. Najwięcej asyst w zespole z Częstochowy zanotował 27-letni Ivi López (2). Warto dodać, że zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego znajduje się najwyżej w klasyfikacji kanadyjskiej w swojej drużynie, gdyż do dwóch asyst dołożył dwa trafienia.



Ivi López jest również liderem w Rakowie pod względem oddawanych strzałów. Hiszpan 15 razy uderzał w kierunku bramki rywali, z czego dziewięciokrotnie były to strzały celne.



Najwięcej minut na murawie w barwach Rakowa w tym sezonie spędził kapitan zespołu Andrzej Niewulis, który rozegrał 12 pełnych spotkań oraz jedno, podczas którego zszedł z placu gry w dogrywce. Całość daje 1222 minuty. Warto dodać, że 32-latek otrzymał najwięcej żółtych kartek w zespole - 4. Tyle samo kartek obejrzał Chorwat Fran Tudor.



Wg portalu transfermarkt.pl wartość całego zespołu z Częstochowy to 16,60 milionów euro. Łączna wartość Legii to 26,73 milionów euro. Zespół "Wojskowych" jest więc wart o ok. 1,6 razy więcej. Najdrożsi gracze Rakowa to Ivi López, Marcin Cebula oraz były legionista Walerian Gwilia. Cała trójka jest warta ok. 1,5 miliona euro.



Marek Papszun posadę trenera Rakowa objął 18 kwietnia 2016 roku, a więc szkoleniowcem zespołu z Częstochowy jest od 1986 dni, dzięki czemu jest najdłużej pracującym w jednym klubie trenerem w Ekstraklasie. Przez ten czas poprowadził swój zespół w 209 oficjalnych meczach.



Legia z Rakowem mierzyła się 17-krotnie. "Wojskowi" zwycięsko z tych pojedynków wychodzili jedenaście razy, a przegrali tylko raz. Remis padał pięciokrotnie. Bilans bramkowy to 35-14 na korzyść warszawiaków.



Legioniści nigdy nie przegrali z Rakowem przy Łazienkowskiej w regulaminowym czasie gry, co więcej, w dziewięciu meczach w roli gospodarza stracili zaledwie sześć goli.