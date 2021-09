Konkurs Fortuny: Wygraj bilet na mecz z Leicester City!

Piątek, 24 września 2021 r. 17:57 Woytek

Fortuna przygotowała konkurs, w którym do wygrania pięć podwójnych biletów na mecz z Leicester City w Lidze Europy! Zasady są takie, że wejściówki wygrywa najwyższy trafiony kurs kuponu SOLO postawionego na Fortunie na mecz Legia - Raków, który odbędzie się w sobotę.



Wygraj bilety na mecz z Leicester City!



Zasady konkursu:

- Kupony: zawierające wyłącznie zakłady związane z meczem rozgrywanym 11.09.2021 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa z oferty Prematch (w tym zakłady specjalne) oraz Live.

- Nagroda: 5 podwójnych biletów na mecz Ligi Europy Legia Warszawa vs. Leicester City, rozgrywanym w dniu 30.09.2021.

- Zasady: w dniach 09-11.09.2021 obstaw kupon SOLO zawierający dowolne zdarzenie z meczu rozgrywanego 11.09.2021 pomiędzy Śląskiem Wrocław, a Legią Warszawa.

- W przypadku, gdy kilku graczy będzie mieć wygrany kupon przy takim samym kursie całkowitym, wyższe miejsce w rankingu zajmie gracz z kuponem o wyższej stawce.

- Konkurs nie obejmuje kuponów: przegranych, wypłaconych wcześniej (opcja Early Cash Out), anulowanych, AKO, Maxikombi lub zakładów zawartych w ramach oferty Ekspert+ lub Hit Dnia.

- Konkurs dotyczy wyłącznie zakładów rozstrzygniętych do 12.09.2021 do godz. 9:00.

- Jednemu graczowi przysługuje w ramach Konkursu jedna nagroda, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.

- Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania nagrody, zostaną powiadomieni drogą mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.

- Lista zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni, zostanie umieszczona na www.efortuna.pl następnego dnia po zakończeniu konkursu.



Wybrane wysokie kursy:

dokładny wynik 2-1 - 7.60

pierwsza połowa/mecz 2/1 - 29

Mateusz Wieteska strzeli gola - 10



Sprawdź wszystkie kursy na mecz Śląsk - Legia