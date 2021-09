Pierwszy gol Charatina dla Legii

W przegranym spotkaniu z Rakowem Częstochowa po raz pierwszy w barwach Legii na listę strzelców wpisał się Ihor Charatin . Pomocnik bramkarza rywali pokonał w 70. minucie, kiedy prawą nogą ładnie przymierzył w kierunku dalszego słupka, nie dając mu żadnych szans na skuteczną interwencję. Ukrainiec trafił na Łazienkowską we wrześniu. Sobotni mecz był dla niego piątym w koszulce z "eLką" na piersi - zadebiutował 11 września przeciwko Śląskowi Wrocław.

