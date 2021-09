Pierwsze ligowe zwycięstwo Rakowa nad Legią

25 września 2021 roku to szczególna data dla Rakowa. Tego dnia częstochowianie po bramkach Iviego Lópeza i Frana Tudora po raz pierwszy pokonali Legię w Ekstraklasie. W sumie w najwyższej klasie rozgrywkowej zespół prowadzony obecnie przez Marka Papszuna rywalizował z "Wojskowymi" 13 razy - bilans to 8-4-1 na korzyść Legii. 13 marca 2019 roku Raków pokonał już legionistów 2-1 na własnym stadionie, jednak wtedy spotkanie odbyło się w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski.

