Miszta: Zabrakło skuteczności

- Mieliśmy dużo sytuacji i szkoda, ze ich nie wykorzystaliśmy. Zabrakło skuteczności, ale jak tracimy trzy bramki to też trudno o wygraną, choć uważam, że mogliśmy wygrać - powiedział po meczu Cezary Miszta . - Jako drużyna zagraliśmy bardzo słaby mecz. Straciliśmy bramki ze stałych fragmentów gry. Przy pierwszej bramce nie chciałem faulować, chciałem odpuścić sytuację, ale napastnik we mnie wpadł. Następne gole padły po rzucie rożnym, przed którym trener nas przestrzegał i po rzucie wolnym. Cała liga wie jak Ivi strzela i niestety w tym meczu też mu się to udało. - Nad naszą skutecznością chyba dziś wisiała klątwa, ale jestem pewien, że jakby mecz trwał jeszcze przynajmniej pięć minut, to tych sytuacji byłoby jeszcze przynajmniej z pięć i byśmy w końcu strzelili tę bramkę. - Szkoda. Przegrywamy kolejny mecz, ale musimy teraz skupić się na czwartku a potem gonić rywali w Ekstraklasie. To początek sezonu, ale nie możemy podchodzić spokojnie, bo w tamtym sezonie nie przegraliśmy aż tylu spotkań. Najważniejsze będzie teraz to, by wygrać najbliższe spotkania i odrabiać straty do lidera.

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibolek - 49 sekund temu, *.it-home.pl A kiedy wy amatorzy mioduskiego strzeliliscie bramkę ze stałego fragmentu. MISZTA POWINIEN BYĆ WYRZUCONY Z LEGII . mladenovic kolejny , skibicki. W 8 na 11 to nikt nie wygra odpowiedz

Kibolek - 4 minuty temu, *.it-home.pl Miszta SABOTAŻYSTA Z 4 BRAMEK JAKIE LEGIA STRACILA W OSTATNICH 2 MECZACH 3 SĄ DZIEKI TOBIE AMATORZE BIAŁEGO PIECZYWA odpowiedz

Kibolek - 6 minut temu, *.it-home.pl Amatorze soku z buraka POWINIENEŚ BYĆ WYRZUCONY Z KLUBU W 2 MECZACH 3 BRAMKI TWOJE WIGRY 1 SZTUKA I RAKOW 2 bramki traci LEGIA dzięki tobie . Miszta produkt piłkarsko podobny odpowiedz

Ja - 6 minut temu, *.plus.pl Weź ty Pajacu się nie wypowiadaj i nigdy już nie broń w Legii se broń w rezerwach oszczędź chłopie wstydu odpowiedz

Zuzio - 10 minut temu, *.plus.pl Jeśli chcemy młodego bramkarza, to tylko Strączek ze Stali. Brać go póki nie kosztuje milionów. Natomiast w takim klubie powinien być też dugi, doświadczony bramkarz, co nie ma pełnych portek, gdy nagle ma zagrać ważny mecz. odpowiedz

Lukassss - 24 minuty temu, *.mm.pl Żenada.. miaszta nadaje się tak samo do Legii jak ten grubas do trenowania odpowiedz

55555 - 28 minut temu, *.orange.pl Żenada jak można tak bronić odpowiedz

1234tom - 39 minut temu, *.tpnet.pl karnego załatwiłeś TY, trzecią bramkę też, a winę zwalasz na innych, że mała skuteczność

1. Muchy w naosie, 2 brak samokrytyki,3. mierne umiejętności - pasujesz do tej drużyny jak mało kto. odpowiedz

leon - 45 minut temu, *.tpnet.pl meczem w Suwalkach i z Rakowem Miszta pokazał że nie nadaje się do grania w L trzeba szukać na już nowego bramkarza z doświadczeniem bo Boruc dogra do końca sezon albo i nie (kontuzja ,wybryki muchy w nosie) i legia zostanie z ręką w nocniku. Wczoraj na meczu było widać że Miszta ambicje ma niestety nie ma umiejętnosci czekałem tylko kiedy się rozpłacze, żal mi go już było . odpowiedz

Adam - 37 minut temu, *.play-internet.pl @leon: może Placha dałoby się wyciągnąć z Piasta. odpowiedz

Sasza - 47 minut temu, *.chello.pl Miszta, nie zwalaj winy na innych bo gdyby nie to że jesteś żałosnym leszczem to byśmy tego meczu nie przegrali. W twojej wypowiedzi nie widzę żadnej samokrytyki więc pewnie sam się uważasz za nie wiadomo jakiego tuza. A prawda jest taka, że nadajesz się do tarcia chrzanu i twoje miejsce jest w okręgówce gdzie nie brakuje podobnych do ciebie antytalentów. Największa jednak wina spada na tych, którzy na ciebie postawili. odpowiedz

Adam - 39 minut temu, *.play-internet.pl @Sasza: trochę kultury i szacunku. Można (i trzeba) krytykować piłkarzy, ale takie gnojenie graczy własnej drużyny to gruba przesada i oznaka frajerstwa. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl we wczorajszym meczu był ręcznik na bramce odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pisalem to po meczu w Suwałkach....napisze jeszcze raz , na chwilę obecną to nie jest bramkarz na ekstraklasę a co dopiero na Legie ! Dawac Tobiasza bo tak chyba ten bramkarz nr.3 się nazywa. odpowiedz

krawcu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zabrakło bramkarza raczej... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.