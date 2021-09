Czarter do Neapolu - dodatkowe informacje

Niedziela, 26 września 2021 r. 17:38 Redakcja

21 października Legia rozegra wyjazdowe spotkanie fazy grupowej Ligi Europy z Napoli. SKLW organizuje czarter do Neapolu, który będzie lądował we Włoszech w godzinach popołudniowych w dniu rozgrywania meczu, a powrót do Warszawy nastąpi po zakończeniu spotkania. Zainteresowanie wyjazdem samolotowym jest bardzo duże.



Cena przelotu w obie strony, wraz z przejazdem autokarem z lotniska na stadion wynosi 1100 złotych. Zainteresowani powinni pisać na maila czartery@sklw.info wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Termin i miejsce zapisów oraz informacje o biletach na mecz zostaną podane wkrótce.



- W tej chwili trwają zapisy na listę rezerwową. SKLW będzie starało się zorganizować drugi samolot, ale na ten moment nie ma pewności, czy taka opcja będzie dostępna i jaka będzie cena drugiego samolotu.



- Osoby, które załapały się do pierwszego czarteru otrzymają informację na maila bądź SMS-em. W związku z dużą liczbą chętnych zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń.



Szczegółowe informacje o aktualnych warunkach wjazdu do Włoch