Fotoreportaże z koszykówki i siatkówki

Niedziela, 26 września 2021 r. 23:04 Redakcja

W sobotę ligowe spotkania przed własną publicznością rozegrali koszykarze i siatkarze Legii Warszawa. Obie ekipy zanotowały porażki, dla siatkarskiej Legii był to pierwszy mecz w sezonie po awansie do 1. ligi. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z hali Bemowo i hali OSiR Mokotów.



Fotoreportaż z koszykówki - 53 zdjęcia Hugollka

Fotoreportaż z siatkówki - 41 zdjęć Woytka