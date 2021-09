Bilety na mecz z AZS-em UG Gdańsk

W najbliższą sobotę futsaliści Legii rozegrają drugi mecz ligowy w sezonie 2021/22 przed własną publicznością. Legioniści, występujący w ekstraklasie jako beniaminek, mają doskonały start - nasz zespół zaliczył trzy kolejne wygrane i plasuje się w ścisłej czołówce ligi. Zachęcamy kibiców do wspierania drużyny podczas meczu z innym beniaminkiem, AZS-em UG Gdańsk. Początek sobotniego spotkania zaplanowano na 18:00. Mecz odbędzie się w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18. Bilety w cenie 10 zł (ulgowy - tylko dla dzieci 3-12 lat) oraz 15 zł (normalny) + opłata za zakup biletów (3 zł) kupować można tutaj . Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo. Termin meczu: 2 października (sobota), g. 18:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.