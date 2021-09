U-16: Powołania dla legionistów

Fryderyk Misztal i Filip Rejczyk otrzymali powołanie do reprezentacji Polski do lat 16. Podopieczni Marcina Dorny spotkają się na konsultacjach 9-15 października w Olecku. Lista powołanych zawodników: Bartosz Borkowski (Lechia Gdańsk), Karol Borys (Śląsk Wrocław), Oliwier Bosacki (VfL Wolfsburg), Alex Bugaj (Molde FK), Eryk Grzywacz (VfL Wolfsburg), Szymon Jarek (Rozwój Katowice), Łukasz Kabaj (Raków Częstochowa), Maksymilian Koj (AP Jagiellonia Białystok), Krzysztof Kolanko (Górnik Zabrze), Bartłomiej Krysiak (SPSCH Widzew Łódź), Jakub Krzyżanowski (Wisła Kraków), Mateusz Mędrala (Lech Poznań), Daniel Mikołajewski (Jaguar Gdańsk), Fryderyk Misztal (Legia Warszawa), Patryk Olejnik (Lech Poznań), Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin), Miłosz Piekutowski (Jagiellonia Białystok), Bartosz Pioterczak (Stal Stalowa Wola), Filip Rejczyk (Legia Warszawa), Mateusz Skoczylas (Zagłębie Lubin), Oskar Tomczyk, Filip Wolski (obaj Lech Poznań).

