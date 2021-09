Bez Boruca z Leicester i Lechią?

Poniedziałek, 27 września 2021 r. 17:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

Możliwe, że w dwóch najbliższych meczach Legia Warszawa będzie musiała sobie radzić bez Artura Boruca. Przed meczem z Rakowem doświadczony bramkarz doznał urazu pleców.



W poniedziałek legionista nadal przebywał w gabinetach z fizjoterapeutami. Sztab szkoleniowy bierze pod uwagę, że nie będzie on do dyspozycji w czwartkowym spotkaniu z Leicester City i niedzielnym z Lechią Gdańsk.



Jeżeli Boruc nie wróci do pełnej dyspozycji, to między słupkami bramki Legii stanie jeden z dwoch młodych zawodników - Cezary Miszta lub Kacper Tobiasz.