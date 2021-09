Trening: Ruszyła operacja LCFC

Poniedziałek, 27 września 2021 r. 21:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o godzinie 17 drużyna Legii rozpoczęła przygotowania do drugiego meczu w fazie grupowej Ligi Europy. W zajęciach na boisku wzięło udziało 20 zawodników. Zabrakło Artura Boruca, Filipa Mladenovicia, Maika Nawrockiego i Andre Martinsa oraz kilku młodych, którzy ćwiczyli wcześniej z rezerwami.



Fotoreportaż z treningu - 18 zdjęć Woytka



Występ Boruca z Leicester City i Lechią Gdańsk nie wchodzi w grę z powodu urazu pleców. Pod znakiem zapytania stoi dyspozycyjność Luquinhasa. Brazylijczyk wyszedł na trening z zabandażowanym lewym udem i ćwiczył jedynie indywidualnie. Zdrowy i gotowy do gry jest natomiast Mattias Johansson.



Legioniści grali na utrzymanie, pracowali nad stałymi fragmentami gry, a na koniec rozegrali gierkę w następujących składach:

Fioletowi: Miszta - Skibicki, Rose, Muci, Kastrati, Slisz, Hołownia, Pekhart, Abu Hanna, Kostorz

Żółci: Tobiasz - Wieteska, Josue, Jędrzejczyk, Charatin, Johansson, Celhaka, Lopes, Emreli, Ribeiro



We wtorek zespół będzie trenował o godzinie 11. Mecz Legia Warszawa - Leicester City FC odbędzie się w czwartek, 30 września o godzinie 18:45 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3.







fot. Woytek / Legionisci.com