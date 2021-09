W weekend trzeci turniej amp futbol ekstraklasy

W najbliższy weekend w Łodzi rozegrany zostanie trzeci w tym sezonie turniej amp futbol ekstraklasy. Legionistów pierwszego dnia czekają mecze z Wisłą Kraków oraz Wartą Poznań. W niedzielę z kolei nasi gracze zagrają najpierw z Widzewem, a na zakończenie rywalizacji z TSP Kuloodpornymi Bielsko-Biała. Po dwóch dotychczasowych turniejach nasz zespół plasuje się na trzecim miejscu w tabeli z 14. punktami (4 wygrane, 2 remisy i 2 porażki). O trzy punkty więcej mają Kuloodporni, a aż 7 punktów przewagi ma drużyna Wisły. Legioniści muszą wygrać wszystkie spotkania, aby zacząć odrabiać straty, bowiem do zakończenia rozgrywek sezonu 2021 pozostały jeszcze turnieje w Warszawie (23-24 października), Krakowie (6-7 listopada) oraz zaległy turniej w Nowym Targu (na razie nie ma nowej daty). Wszystkie mecze trzeciego turnieju PZU Amp futbol ekstraklasy w Łodzi odbywać się będą na obiektach AZS-u Łódź, przy ulicy Lumumby 22/26 Wstęp bezpłatny. Transmisje meczów będzie można obejrzeć na TVP Sport. Terminarz 3. turnieju MP amp futbolu w sezonie 2021: 02.10 g. 11:30 Widzew Łódź - Wisła Kraków 02.10 g. 12:45 TSP Kuloodporni - Warta Poznań 02.10 g. 14:00 Wisła Kraków - Legia Warszawa 02.10 g. 15:30 Widzew Łódź - TSP Kuloodporni 02.10 g. 16:45 Warta Poznań - Legia Warszawa 03.10 g. 09:00 TSP Kuloodporni - Wisła Kraków 03.10 g. 10:15 Widzew Łódź - Legia Warszawa 03.10 g. 11:45 Wisła Kraków - Warta Poznań 03.10 g. 13:00 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa 03.10 g. 14:30 Widzew Łódź - Warta Poznań

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.